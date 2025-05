शशि थरूर ने बताया, भारत दुनियाभर में क्यों भेज रहा है ऑल पार्टी डेलिगेशन

An intruder was killed in BSF action: सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने गुजरात में भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा से घुसने की कोशिश कर रहे एक पाकिस्तानी घुसपैठिए (intruder) को मार गिराया। एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। बीएसएफ ने एक विज्ञप्ति में बताया कि बल के सतर्क जवानों ने एक संदिग्ध व्यक्ति को शुक्रवार रात बनासकांठा में अंतरराष्ट्रीय सीमा पार करके सीमा बाड़ की ओर बढ़ते देखा।