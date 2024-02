शशि थरूर को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान

Shashi Tharoor news in hindi : जाने-माने लेखक और राजनयिक से नेता बने शशि थरूर को मंगलवार को यहां एक समारोह में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ‘नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर’ से नवाजा गया।

कई पुस्तकों के लेखक और तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद थरूर को फ्रांसीसी सीनेट के स्पीकर जेरार्ड लार्चर ने फ्रांसीसी दूतावास में इस प्रतिष्ठित सम्मान से नवाजा।

फ्रांस सरकार ने पूर्व केंद्रीय मंत्री थरूर के लिए इस पुरस्कार की घोषणा अगस्त 2022 में की थी, लेकिन उन्हें यह पुरस्कार मंगलवार को दिया गया।

An absolute honor to witness our respected @ShashiTharoor saab receive Chevalier de la Legion d’honneur from H.E. President of the French Senate in presence of @FranceinIndia. Here with his English publisher, the legendary David saab. pic.twitter.com/9EXtniqSdA