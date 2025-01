रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश का हीरो है युवा वर्ग

Dispute between Chief Minister and Governor in Tamil Nadu: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने शनिवार को कहा कि राज्यपाल आरएन रवि इस बात को पचा नहीं पा रहे हैं कि राज्य विकास कर रहा है और विधानसभा में अभिभाषण नहीं देने संबंधी उनका फैसला ‘बचकाना’ है। स्टालिन ने कहा कि रवि के राज्यपाल बनने के बाद पिछले कुछ वर्षों से राज्य विधानसभा में अजीब दृश्य देखने को मिल रहे हैं।