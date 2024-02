बीजेपी में हत्यारा अध्यक्ष बन सकता बयान पर राहुल गांधी को हाईकोर्ट से झटका, लोअर कोर्ट में चलेगा केस

Odysseus lands on the surface of the moon : अमेरिका की एक निजी कंपनी ने चंद्रमा पर पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष यान (spacecraft) उतारकर इतिहास रच दिया है और यह 50 से अधिक वर्ष में चंद्रमा (Moon) पर पहुंचने वाला अमेरिका का पहला अंतरिक्ष यान भी बन गया है। 'इंटुएटिव मशीन्स' द्वारा निर्मित लैंडर 'ओडीसियस' (Odysseus) गुरुवार शाम को चंद्रमा की सतह पर उतरा और इसी के साथ ही यह 1972 में अपोलो17 मिशन (Apollo 17 mission) के बाद चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहला अमेरिकी अंतरिक्ष यान बन गया है।