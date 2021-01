विदेश नीति पर भिड़े विदेश मंत्री जयशंकर से भिड़े राहुल गांधी, जमकर चले जुबानी तीर

नई दिल्ली। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी शनिवार को देश की विदेश नीति को लेकर विदेश मंत्री एस से भिड़ गए। दोनों नेताओं के बीच जमकर बहस हई। राहुल ने चीन के मुद्दे पर जयशंकर से कई सवाल-जवाब किए।

विदेश मामलों पर संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में राहुल गांधी और जयशंकर एक साथ एक मंच पर थे। इस बैठक में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर, आनंद शर्मा और शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी भी मौजूद थीं।

अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत की विदेश नीति को लेकर करीब एक घंटे का प्रजेंटेशन दिया। इसके बाद वहां मौजूद नेताओं के साथ सवाल जवाब का दौर शुरू हुआ।

इस दौरान राहुल ने जयशंकर से कहा कि उन्होंने चीन से मुकाबला करने के लिए जिन बातों का जिक्र किया वो किसी 'लॉन्ड्री लिस्ट' की तरह है न कि कोई ठोस रणनीति। इस पर जयशंकर ने कहा कि किसी भी 'बहुध्रुवीय विश्व' या 'बहुध्रुवीय महादेश' से निपटने के लिए साधारण रणनीति नहीं अपनाई जा सकती।



राहुल ने कहा कि चीन दुनिया को दो-ध्रुवीय बना रहा है। लेकिन जयशंकर ने कहा कि रूस और जापान के उभार की उपेक्षा नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि भारत बहु-ध्रुवीय दुनिया के लिए जो कुछ भी कर सकता है, करेगा।





