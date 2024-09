राहुल गांधी के खिलाफ विवादित बयानों पर भड़कीं प्रियंका, PM मोदी और अमित शाह पर लगाया यह आरोप

Clash broke out between 2 groups during Ganesh immersion in Thane : महाराष्ट्र के ठाणे जिले में भगवान गणेश की मूर्तियों का विसर्जन करने जा रहे 2 समूहों के बीच विसर्जन करने को लेकर झड़प हो गई। सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे इस घटना के वीडियो में कुछ लोग पथराव करते और पुलिस हस्तक्षेप करती हुई नजर आ रही है। कुछ लोगों को हिरासत में लिया है और मामला दर्ज किया जा रहा है।