पीएम मोदी को प्रियंका चतुर्वेदी का जवाब, 100 बार करेंगे यह गलती

नई दिल्ली। शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान प्रवासियों को मुंबई छोड़ने के लिए उकसाने का आरोप लगाने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर निशाना साधा और कहा कि अगर फंसे हुए लोगों की देखभाल करना गलत है, तो वे इस गलती को 100 बार करेंगे।

शिवसेना नेता ने कहा कि लॉकडाउन लगने के 4 घंटे पहले ही ट्रेन और अंतरराज्यीय यात्रा को रोक दिया गया था।

चतुर्वेदी ने ट्वीट किया, 'फंस गये प्रवासियों में अधिकतर दिहाड़ी मजदूर थे, यदि प्रधानमंत्री की नजर में भोजन और आश्रय देकर उनकी (मजदूरों) देखभाल करना गलत है, तो हम यह गलती मानवता के लिए 100 से अधिक बार करेंगे।

चतुर्वेदी ने पूछा कि क्या देश उस समय को भूल सकता है जब श्रमिक ट्रेन शुरू हुईं, तो गरीब मजदूरों, जिनके पास कोई आय नहीं थी, से किस तरह टिकट का शुल्क लिया जा रहा था।

