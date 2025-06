प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वीकार नहीं किया ट्रंप का न्योता, जानिए क्या था PM का जवाब

Bride ran away with lover in UP: उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में एक नवविवाहिता अपनी शादी के कुछ ही दिनों बाद अपने प्रेमी के साथ भाग गई। घटना के बाद उसके पति ने राहत की सांस लेते हुए कहा कि शुक्र है उसका ‘राजा रघुवंशी जैसा हश्र’ नहीं हुआ। उल्लेखनीय है इंदौर की सोनम रघुवंशी ने अपने पति को शिलांग में मौत के घाट उतार दिया था।