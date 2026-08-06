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Published By सुधीर शर्मा
Last Updated :नई दिल्ली , Thursday, 6 August 2026 (18:28 IST)

36 राज्यसभा सांसदों से PM मोदी की मुलाकात, लॉबिस्टों और पावर ब्रोकरों से किया सावधान

pm modi meets rajysabha members
Published By: सुधीर शर्मा
Updated: Thu, 6 Aug 2026 (18:28 IST)
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को 36 राज्यसभा सांसदों से नाश्ते पर मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सांसदों को अपनी जड़ों से जुड़े रहने, अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों के लोगों के संपर्क में रहने और लॉबिस्टों तथा पावर ब्रोकरों से दूरी बनाए रखने की सलाह दी। मामले की जानकारी रखने वाले लोगों के मुताबिक, बैठक में उन सांसदों ने भी हिस्सा लिया, जो तृणमूल कांग्रेस (TMC) और आम आदमी पार्टी (AAP) छोड़कर भारतीय जनता पार्टी (BJP) में शामिल हुए हैं।
बैठक में तरुण चुघ, विनोद तावड़े, राजनेश अग्रवाल और ए. शारदा देवी समेत कई सांसद शामिल हुए। इसके अलावा पूर्व AAP, TMC और BJD से जुड़े नेता स्वाति मालीवाल, राघव चड्ढा, अशोक मित्तल, संदीप पाठक, विक्रमजीत सिंह साहनी, सुष्मिता देव और देबाशीष सामंत्रे भी बैठक में मौजूद रहे। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने टेक्नोलॉजी के गलत इस्तेमाल को लेकर भी सांसदों को सावधान किया।  उन्होंने सांसदों से अपने निर्वाचन क्षेत्रों के लोगों के साथ बेहतर संवाद बनाए रखने और युवाओं से जुड़ने के लिए तकनीक का प्रभावी इस्तेमाल करने को कहा।
 
एक अन्य सांसद के मुताबिक, सांसदों को उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स का SWOT Analysis भी दिया गया। उन्हें सोशल मीडिया और मीडिया में टिप्पणी करते समय मर्यादा बनाए रखने तथा टेक्नोलॉजी के सही और गलत इस्तेमाल को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी गई। प्रधानमंत्री मोदी ने सांसदों से कहा कि उन्हें संसद में मिली अपनी सीट की अहमियत समझनी चाहिए, क्योंकि इस पद के लिए हजारों लोग प्रयास कर रहे होते हैं। उन्होंने सांसदों को ऐसे हित साधने वाले लोगों से सावधान रहने को कहा, जो खुद को शुभचिंतक बताकर उनके करीब आने की कोशिश करते हैं।
 

लॉबिस्टों और पावर ब्रोकरों से सावधान रहने की सलाह

सांसद के मुताबिक, प्रधानमंत्री ने कहा कि दिल्ली में ऐसे कई लोग होते हैं जो सांसदों के सामने मदद करने की पेशकश करेंगे, दोस्ताना व्यवहार करेंगे और धीरे-धीरे उनके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। मोदी ने ऐसे लोगों की तुलना मकड़ी के जाल से की। प्रधानमंत्री ने सांसदों से कहा कि वे अपनी जड़ों से जुड़े रहें और जिस जमीन से वे आए हैं, उसे कभी न भूलें। उन्होंने यह भी बताया कि वह खुद भी इस बात का ध्यान रखते हैं कि जमीन से उनका जुड़ाव बना रहे।


संसद सत्र के दौरान प्रधानमंत्री की ओर से अलग-अलग समूहों में सांसदों के लिए नाश्ते की बैठक आयोजित करना लंबे समय से चली आ रही परंपरा है। इन बैठकों के जरिए सांसदों को प्रधानमंत्री के साथ सीधे संवाद करने और अपने विचार साझा करने का अवसर मिलता है। बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने इंस्टाग्राम पर मुलाकात की तस्वीरें भी साझा कीं।
 

विक्रमजीत सिंह साहनी बोले- राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए उत्साहित

 
बैठक के बाद सांसद विक्रमजीत सिंह साहनी ने कहा कि वह राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर प्रधानमंत्री से मुलाकात को सम्मान की बात बताया और कहा कि वह भारत को मजबूत और समृद्ध बनाने में हर संभव योगदान देना चाहते हैं।
 

गुजरात के बीजेपी सांसद ने बताया सौभाग्य

 
गुजरात से बीजेपी सांसद मानसिंह पारमर ने भी प्रधानमंत्री के साथ बैठक को अपने लिए सौभाग्य बताया। उन्होंने कहा कि सभी नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसदों ने प्रधानमंत्री के साथ आत्मीय मुलाकात की और उनका मार्गदर्शन एवं आशीर्वाद प्राप्त किया।
 

लक्ष्मी वर्मा ने पीएम मोदी की तारीफ की

बैठक में शामिल बीजेपी सांसद लक्ष्मी वर्मा ने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का “Nation First, Nation Service Paramount” का विचार उन्हें सार्वजनिक सेवा में लगातार काम करने की शक्ति, ऊर्जा और प्रेरणा देता है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी एक दूरदर्शी नेता हैं, जिन्होंने उन्हें यह समझने के लिए प्रेरित किया कि कर्तव्य केवल जिम्मेदारी नहीं, बल्कि राष्ट्र के प्रति अटूट प्रतिबद्धता है।
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