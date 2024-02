PM जन्मजात OBC नहीं, जानिए कब ओबीसी में शामिल हुई मोदी की जाति जातिगत जनगणना के मुद्दे पर मोदी ने कहा था- मैं सबसे बड़ा ओबीसी

What is the caste of Prime Minister Narendra Modi: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर निशाना साधते हुए गुरुवार को कहा कि मोदी जन्मजात ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) नहीं हैं। वर्ष 2000 से पहले उनकी जाति सामान्य वर्ग में आती थी।

राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का जन्म गुजराती तेली परिवार में हुआ था, जो कि सामान्य वर्ग में आती थी। वर्ष 2000 में तेली जाति को ओबीसी में शामिल किया गया। राहुल ने कहा कि चूंकि मोदी सामान्य जाति में जन्मे हैं, इसलिए वे कभी भी जाति आधारित जनगणना नहीं करवाएंगे।

क्या कहा था मोदी ने : जाति आधारित गणना के मुद्दे पर हाल ही में पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि वो खुद ओबीसी हैं। इस पर पलटवार करते हुए राहुल ने कहा था कि ओबीसी हों, दलित हों या आदिवासी, बिना गिनती के उन्हें आर्थिक और सामाजिक न्याय नहीं दिलाया जा सकता। मोदी इनकी गिनती से क्यों डरते हैं?

मोदी ने नेहरू को बताया आरक्षण विरोधी : देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर नेहरू को आरक्षण विरोधी बताते हुए मोदी ने कहा था कि कांग्रेस दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों की जन्मजात विरोध रही है। नेहरूजी कहते थे कि अगर अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी को नौकरी में आरक्षण मिला तो सरकारी कामकाज का स्तर गिर जाएगा।

