बुधवार, 17 दिसंबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. Pakistani plane shot down from 314 km away
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : बुधवार, 17 दिसंबर 2025 (16:40 IST)

314 KM दूर से पाकिस्तानी विमान को किया ढेर, रूसी एनालिस्ट ने बताया इंडियन एयरफोर्स के अटैक को धुरंधर

Pakistani plane shot down from 314 km away
भारत की वायुसेना ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है कि रूसी एनालिस्‍ट भी मुरीद हो गए हैं। दरअसल, भारतीय एयरफोर्स ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपने S-400 'ट्रायम्फ’ सिस्टम से पाकिस्तानी मिसाइल को मार गिराया। इतना ही नहीं, यह कारनामा भारतीय वायुसेना ने 314 किलोमीटर दूर से ही कर डाला।

इसके बाद मॉस्को स्थित सिक्योरिटी स्ट्रैटजिस्ट अलेक्सी मिखाइलोव पेट्रेंको ने पाकिस्तानी AWACS मिसाइल को 314 किलोमीटर की दूरी से मार गिराने के भारतीय दावे को विश्वसनीय और तकनीकी रूप से सटीक बताया है।

रूस ने की भारत की तारीफ : खास बात यह है कि इस एक्‍शन को लेकर रूस ने भारत की तारीफ की है। रूसी विश्लेषक ने भारतीय वायुसेना की रणनीति और अनुशासन की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि ‘शूट एंड स्कूट’ तकनीक और कम रडार के जरिए IAF ने दुश्मन की एंटी-रेडिएशन मिसाइलों से बचते हुए बेहद सटीक हमले किए। पेट्रेंको ने कहा, “ये कोई संयोग नहीं थे, बल्कि चुनौतीपूर्ण हालात में की गई बेहद सटीक सैन्य कार्रवाइयां थीं। हम हथियार बनाते हैं, लेकिन भारतीय वायुसेना उन्हें असाधारण कुशलता से इस्तेमाल करती है।”

ऐसे हुई पुष्‍टि : सिक्योरिटी स्ट्रैटजिस्ट मिखाइलोव पेट्रेंको के मुताबिक S-400 ‘ट्रायम्फ’ सिस्टम की कार्रवाई साबित क्षमताओं के अनुरूप है, जैसा कि रूस-यूक्रेन युद्ध में भी देखा गया था। रूसी विशेषज्ञ ने भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह द्वारा 9–10 मई 2025 की रात हुई इस कार्रवाई का विवरण साझा किए जाने के कुछ दिन बाद यह पुष्टि की है। पश्चिमी देशों के संदेह को खारिज करते हुए पेट्रेंको ने इसे S-400 की ‘एरिया-डिनायल’ रणनीति का हिस्सा बताया। उन्होंने 2022 में यूक्रेन में रूसी S-300V4 प्रणाली द्वारा 217 किमी दूर से यूक्रेनी फाइटर जेट को गिराने की घटना का हवाला देते हुए कहा कि लंबी दूरी पर इंटरसेप्शन कोई अपवाद नहीं, बल्कि मानक क्षमता है।

314 किमी से मार गिराया: एयर चीफ मार्शल सिंह के मुताबिक पंजाब में तैनात IAF की S-400 यूनिट ने 40N6E मिसाइल दागकर पाकिस्तान वायुसेना के साब 2000 ‘एराइ’ AWACS विमान को 314 किलोमीटर की दूरी पर निशाना बनाया। यह विमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के डिंगा क्षेत्र में उड़ान भर रहा था। इस कार्रवाई को दुनिया की सबसे लंबी दूरी की सतह से हवा में मार (SAM kill) बताया जा रहा है।

पाकिस्तान को लगा झटका : इस हमले से पाकिस्तान वायुसेना की कमांड और कंट्रोल क्षमता को बड़ा झटका लगा, जिससे भारतीय लड़ाकू विमानों को बढ़त मिली। एनडीटीवी की 6 दिसंबर की रिपोर्ट में इसी दौरान हुई एक और कार्रवाई की पुष्टि हुई। रिपोर्ट के अनुसार, AWACS की सुरक्षा में तैनात पाकिस्तानी JF-17 फाइटर जेट्स पर भी S-400 ने हमला किया, जिसमें एक JF-17 को पाकिस्तान के अंदर सियालकोट के पास 200 किलोमीटर की दूरी पर मार गिराया गया।

बता दें कि चार दिन चले ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान वायुसेना को भारी नुकसान हुआ। S-400 प्रणाली से छह विमानों के नष्ट होने की बात कही गई है, जबकि ब्रह्मोस मिसाइल हमले में भोलारी एयरबेस पर खड़े एक और AWACS के नष्ट होने की खबर है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक इससे पाकिस्तान को 500 मिलियन डॉलर से ज्यादा का नुकसान हुआ और उसकी एयरबोर्न अर्ली वॉर्निंग क्षमता में करीब 22% की कमी आई।
Edited By: Navin Rangiyal
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

कांग्रेस के सनसनीखेज आरोप, मोदी और शाह पर अब तक का सबसे बड़ा हमला

कांग्रेस के सनसनीखेज आरोप, मोदी और शाह पर अब तक का सबसे बड़ा हमलाSonia and Rahul Gandhi get relief in National Herald case: नेशनल हेराल्ड मामले में कोर्ट का फैसला आने के बाद कांग्रेस का कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है। इस बीच, कांग्रस ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। विपक्षी दल ने मोदी और शाह को 'गैंग्स ऑफ गांधीनगर' कहा है। कांग्रेस ने इन पर केन्द्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के भी आरोप लगाए हैं।

नीतीश कुमार पर भड़कीं जायरा वसीम, हिजाब खींचने पर सुनाई खरी-खोटी, कहा, माफी मांगो सीएम

नीतीश कुमार पर भड़कीं जायरा वसीम, हिजाब खींचने पर सुनाई खरी-खोटी, कहा, माफी मांगो सीएमएक्‍ट्रेस जायरा वसीम सीएम नीतीश कुमार पर भड़क गई हैं। उन्‍होंने सीएम नीतीश कुमार से माफी मांगने की बात कही है। बता दें कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार का पटना के एक इवेंट से सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें वह एक महिला का हिजाब खींचते हुए नजर आ रहे हैं। मामले पर विवाद बढ़ता दिखाई दे रहा है और अब एक्ट्रेस रह चुकी जायरा वसीम ने मुख्यमंत्री की हरकत पर तीखी टिप्पणी करते हुए रिएक्शन दिया है।

Motorola Edge 70 Launch : पेंसिल से भी पतला 50MP सेल्फी कैमरे वाला नया स्मार्टफोन, 1000 कैशबैक का ऑफर भी

Motorola Edge 70 Launch : पेंसिल से भी पतला 50MP सेल्फी कैमरे वाला नया स्मार्टफोन, 1000 कैशबैक का ऑफर भीMotorola Edge 70 price : मोटोरोला एज 70 लॉन्च हो गया है। स्मार्टफोन को भारत में अल्ट्रा-थिन डिजाइन के साथ पेश किया गया है। स्मार्टफोन 5.99mm पतला है। Motorola Edge 70 5.64mm पतले आईफोन एयर और 5.8mm पतले गैलेक्सी S25 एज को टक्कर देगा। स्मार्टफोन की सेल 23 दिसंबर से शुरू होगी।

दिल्ली में बिना PUC कार्ड के नहीं मिलेगा पेट्रोल, BS6 से नीचे के वाहनों के प्रवेश पर बैन

दिल्ली में बिना PUC कार्ड के नहीं मिलेगा पेट्रोल, BS6 से नीचे के वाहनों के प्रवेश पर बैनDelhi government's big decision : दिल्ली में जहरीली होती हवा के बीच सरकार ने प्रदूषण पर लगाम कसने के लिए अब तक का सबसे कड़ा फैसला लिया है। पर्यावरण मंत्री ने कहा कि दूसरे राज्‍यों की बीएस6 से नीचे की गाड़ियों पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही जिन वाहनों का प्रदूषण सर्टिफिकेट नहीं होगा, उन्हें पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा निर्माण सामग्री ले जाने वाले ट्रकों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा और वाहन जब्त किए जाएंगे। दिल्‍ली में यह नया नियम 18 दिसंबर से लागू होगा।

बेटी ने पिता को बताया उसका Boyfriend है और 11 साल से अफेयर है, उसके बाद पिता ने जो कहा वो वायरल है, देखें VIDEO

बेटी ने पिता को बताया उसका Boyfriend है और 11 साल से अफेयर है, उसके बाद पिता ने जो कहा वो वायरल है, देखें VIDEOएक बेटी और उसके पिता का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। जो भी यह वीडियो देख रहा है वो भावुक हो रहा है। दरअसल, बेटी ने अपने पिता को बताया कि उसका एक बॉयफ्रेंड है। यह कहते हुए बेटी अपने पिता का हाथ पकड़ती है और उनकी गोद में सिर रखते हुए रोने लगती है। इसके बाद उसके पिता जो कुछ भी कहते हैं और उसे जैसे समझाते हैं उनका रिएक्शन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

और भी वीडियो देखें

ढाका में भारतीय उच्चायुक्त को मिलीं धमकियां, भारत ने की कड़ी कार्रवाई की मांग

ढाका में भारतीय उच्चायुक्त को मिलीं धमकियां, भारत ने की कड़ी कार्रवाई की मांगIndian High Commissioner was threatened : हाल ही में एक समूह ने भारतीय उच्चायुक्त को धमकी दी, जिसके बाद विदेश मंत्रालय ने बुधवार को सुरक्षा मुद्दों को लेकर बांग्लादेश के उच्चायुक्त को तलब किया है। विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश के भारत में उच्चायुक्त एम. रियाज हमीदुल्लाह को ढाका में भारतीय मिशन की सुरक्षा व्यवस्था और हालिया घटनाक्रमों को लेकर भारत की चिंताओं से अवगत कराया गया।

विधानसभा छलका कैलाश विजयवर्गीय का दर्द, कहा CM सूट-बूट में आए, हम गरीबों जैसे

विधानसभा छलका कैलाश विजयवर्गीय का दर्द, कहा CM सूट-बूट में आए, हम गरीबों जैसेमध्यप्रदेश विधानसभा के 69 साल पूरे होने पर बुधवार को विधानसभा का विशेष सत्र हो रहा है। आज सदन में चर्चा की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश को विकसित, आत्मनिर्भर और समृद्ध राज्य बनाने का संकल्प पेश किया, जिस पर सदन में विशेष चर्चा हुई। चर्चा की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपनी सरकार के दो साल के कामकाज का ब्यौरा रखते हुए आगामी कार्ययोजना के बारे में सदन को जानकारी दी।

Best Budget Smartphones 2025: 15000 से कम में Poco से Lava तक दमदार स्मार्टफोन, जिन्होंने मचाया धमाल

Best Budget Smartphones 2025: 15000 से कम में Poco से Lava तक दमदार स्मार्टफोन, जिन्होंने मचाया धमालBest Budget Smartphones 2025 : 2025 स्मार्टफोन बाजार के लिए बेहतरीन रहा। जहां एक तरफ प्रीमियम सेगमेंट में नए डिजाइन और फीचर्स देखने को मिले। वहीं दूसरी ओर कम कीमत वाले बजट स्मार्टफोन्स की भी धूम रही। बड़े डिस्प्ले, भरोसेमंद परफॉर्मेंस, दमदार कैमरा और लंबी बैटरी लाइफ के साथ इन फोन्स ने साबित कर दिया कि अच्छा स्मार्टफोन लेने के लिए रुपए खर्चा करने की जरूरत नहीं हैं।

अहमदाबाद के स्‍कूलों को खालिस्तानी आतंकियों ने दी धमकी

अहमदाबाद के स्‍कूलों को खालिस्तानी आतंकियों ने दी धमकीThreats made to schools in Ahmedabad : गुजरात की आर्थिक राजधानी अहमदाबाद में बुधवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब शहर के 7 प्रतिष्ठित स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकीभरा ई-मेल प्राप्त हुआ। ईमेल की भाषा से लग रहा है कि यह मेल खालिस्तानी आतंकियों की तरफ से भेजा गया। इसमें साफ लिखा है कि अमित शाह और लॉरेंस बिश्नाई हमारे टारगेट पर होंगे। स्कूलों में पुलिस टीमें तैनात की गई हैं। फिलहाल सुरक्षा जांच चल रही है।

क्या राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के बीच झगड़ा हो गया है?

क्या राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के बीच झगड़ा हो गया है?conflict between Rahul and Priyanka: क्या लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और उनकी सांसद बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के बीच अनबन चल रही है? क्या इसी परेशानी के चलते राहुल गांधी विदेश यात्रा पर चले गए हैं? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो इन दिनों में सुर्खियों में है। दरअसल, केन्द्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्‍टू ने दावा किया है कि पारिवारिक झगड़े के कारण राहुल गांधी विदेश गए हैं।

Best Budget Smartphones 2025: 15000 से कम में Poco से Lava तक दमदार स्मार्टफोन, जिन्होंने मचाया धमाल

Best Budget Smartphones 2025: 15000 से कम में Poco से Lava तक दमदार स्मार्टफोन, जिन्होंने मचाया धमालBest Budget Smartphones 2025 : 2025 स्मार्टफोन बाजार के लिए बेहतरीन रहा। जहां एक तरफ प्रीमियम सेगमेंट में नए डिजाइन और फीचर्स देखने को मिले। वहीं दूसरी ओर कम कीमत वाले बजट स्मार्टफोन्स की भी धूम रही। बड़े डिस्प्ले, भरोसेमंद परफॉर्मेंस, दमदार कैमरा और लंबी बैटरी लाइफ के साथ इन फोन्स ने साबित कर दिया कि अच्छा स्मार्टफोन लेने के लिए रुपए खर्चा करने की जरूरत नहीं हैं।

Motorola Edge 70 Launch : पेंसिल से भी पतला 50MP सेल्फी कैमरे वाला नया स्मार्टफोन, 1000 कैशबैक का ऑफर भी

Motorola Edge 70 Launch : पेंसिल से भी पतला 50MP सेल्फी कैमरे वाला नया स्मार्टफोन, 1000 कैशबैक का ऑफर भीMotorola Edge 70 price : मोटोरोला एज 70 लॉन्च हो गया है। स्मार्टफोन को भारत में अल्ट्रा-थिन डिजाइन के साथ पेश किया गया है। स्मार्टफोन 5.99mm पतला है। Motorola Edge 70 5.64mm पतले आईफोन एयर और 5.8mm पतले गैलेक्सी S25 एज को टक्कर देगा। स्मार्टफोन की सेल 23 दिसंबर से शुरू होगी।

apple iphone 16 pro price drop : आईफोन 16 प्रो को 70,000 से कम में खरीदने का मौका, जानिए क्या हैं ऑफर्स

apple iphone 16 pro price drop : आईफोन 16 प्रो को 70,000 से कम में खरीदने का मौका, जानिए क्या हैं ऑफर्सFlipkart की End of Season Sale 12 दिसंबर से 21 दिसंबर तक चल रही है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स पर भारी छूट दी जा रही है। इस सेल में Apple का iPhone 16 Pro सबसे बड़े डील्स में से एक बनकर सामने आया है। बैंक ऑफर और एक्सचेंज बेनिफिट्स को मिलाकर यह प्रीमियम स्मार्टफोन 70,000 रुपए से भी कम कीमत में खरीद सकते हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2025, Webdunia.com