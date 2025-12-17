बुधवार, 17 दिसंबर 2025
  4. Congress leader Prithviraj Chavan's statement regarding Indian Army
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: पुणे (महाराष्‍ट्र) , बुधवार, 17 दिसंबर 2025 (12:21 IST)

भारत को इतनी बड़ी सेना की जरूरत नहीं, महाराष्‍ट्र के सबसे बड़े नेता ने दिया बयान

Congress leader Prithviraj Chavan's statement regarding Indian Army
Statement by Maharashtra's biggest leader : पुणे में कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण के 'ऑपरेशन सिंदूर' पर दिए बयान ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। पृथ्वीराज चव्हाण ने बड़े आकार की सेना रखने की आवश्यकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि 12 लाख सैनिकों की सेना होने के बावजूद उनका इस्तेमाल अब सीमित होगा। उनका सुझाव था कि इन सैनिकों को किसी और उपयोगी कार्य में लगाया जाए। गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकियों ने 26 लोगों की गोली मारकर हत्या की थी। इसके जवाब में भारत ने 6-7 मई रात ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया था।

खबरों के अनुसार, पुणे में कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण के 'ऑपरेशन सिंदूर' पर दिए बयान ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। पृथ्वीराज चव्हाण ने बड़े आकार की सेना रखने की आवश्यकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि 12 लाख सैनिकों की सेना होने के बावजूद उनका इस्तेमाल अब सीमित होगा। उनका सुझाव था कि इन सैनिकों को किसी और उपयोगी कार्य में लगाया जाए।
चव्हाण ने कहा कि अब जमीनी स्तर पर बड़े पैमाने पर युद्ध होना मुश्किल है और इसके बजाय भविष्य के संघर्ष हवाई ताकत और मिसाइल हमलों तक सीमित होंगे। भविष्य के युद्ध हवाई ताकत और मिसाइलों से लड़े जाएंगे। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना केवल एक किलोमीटर भी आगे नहीं बढ़ी, लड़ाई पूरी तरह हवाई और मिसाइल हमलों तक सीमित रही।

चव्हाण ने कहा कि देश को भविष्य के खतरों और चुनौतियों के अनुसार अपनी सैन्य रणनीति में बदलाव करना चाहिए। चव्हाण ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन हम पूरी तरह हार गए थे। 7 तारीख को आधे घंटे तक जो हवाई लड़ाई हुई, उसमें हम पूरी तरह हार गए, चाहे लोग इसे मानें या न मानें। भारतीय विमानों को मार गिराया गया।
कांग्रेस नेता चव्‍हाण के बयान के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि किसी को भी सशस्त्र बलों के शौर्य का अपमान या उसका दुरुपयोग करने का अधिकार नहीं है। जो लोग सशस्त्र बलों की बहादुरी को नीचा दिखाते हैं, वे कभी भी देशहित में नहीं सोच सकते। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा सेना का अपमान करना अब कांग्रेस की पहचान बन गया है। यह सिर्फ पृथ्वीराज चव्हाण का बयान नहीं है, बल्कि राहुल गांधी भी पहले इसी तरह के बयान दे चुके हैं। 
जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकियों ने 26 लोगों की गोली मारकर हत्या की थी। इसके जवाब में भारत ने 6-7 मई रात ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया था। भारत ने 24 मिसाइलें दागीं थीं। भारत ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) और पाकिस्तान में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों पर एयरस्ट्राइक की थी। सेना ने 100 आतंकियों को मार गिराया था।
 
कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े अपने दावे पर माफी मांगने से इनकार कर दिया है। चव्हाण ने कहा, मैं माफी नहीं मांगूंगा। मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा है और मेरे पास माफी मांगने का कोई कारण नहीं है। 
Edited By : Chetan Gour
