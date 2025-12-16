मंगलवार, 16 दिसंबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. उत्तर प्रदेश
  4. MoU signed between Aakash Educational Services Ltd. and Indian Army
Written By हिमा अग्रवाल
Last Updated :मेरठ , मंगलवार, 16 दिसंबर 2025 (21:49 IST)

आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लि. और भारतीय सेना के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर

Aakash Educational Services
देश की अग्रणी टेस्ट प्रिपरेटरी संस्था आकाश एजुकेशनल सर्विसेज़ लिमिटेड (एईएसएल) ने भारतीय सेना के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस एमओयू का उद्देश्य भारतीय सेना के कर्मियों और उनके परिवारों के कल्याण को शैक्षणिक सहयोग के माध्यम से सशक्त बनाना है। इसके अंतर्गत सेवारत सैनिक, सेवानिवृत्त सैनिक, वीरता पुरस्कार विजेता, दिव्यांग कर्मी तथा ड्यूटी के दौरान शहीद हुए सैनिकों के परिवार शामिल होंगे।
 
एईएसएल के मैनेजिंग डायरेक्टर एवं सीईओ चंद्र शेखर गरिसा रेड्डी ने कहा कि एईएसएल में हमारा मानना है कि शिक्षा उज्ज्वल भविष्य की सबसे सशक्त नींव है। भारतीय सेना के साथ यह साझेदारी हमारे वीर सैनिकों के त्याग का सम्मान है। स्कॉलरशिप, मेंटरिंग और काउंसलिंग के माध्यम से हम उनके बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और मार्गदर्शन प्रदान करेंगे, ताकि वे अपनी पूरी क्षमता हासिल कर सकें और अपने क्षेत्र में नेतृत्व स्थापित करें।
 
एमओयू की अवधि के दौरान एईएसएल भारतीय सेना के कर्मियों के बच्चों को व्यापक मेंटरिंग और काउंसलिंग सहायता प्रदान करेगा। यह सुविधा शैक्षणिक और करियर से जुड़ी सभी शंकाओं के समाधान के लिए वर्चुअल एवं फिज़िकल दोनों माध्यमों से उपलब्ध होगी।
 
भारतीय सेना के विद्यार्थियों को मिलेंगे विशेष लाभ
इस समझौते के तहत, देशभर में एईएसएल के सभी केंद्रों और शाखाओं में प्रवेश लेने वाले भारतीय सेना से जुड़े विद्यार्थियों को विशेष शैक्षणिक लाभ दिए जाएंगे। इस एमओयू पर भारतीय सेना की ओर से कर्नल, सेरेमोनियल एंड वेलफेयर 3&4 तथा एईएसएल की ओर से डॉ. यशपाल (चीफ अकैडमिक एंड बिज़नेस हेड, दिल्ली-एनसीआर) ने हस्ताक्षर किए।
 
यह एमओयू भारतीय सेना के कर्मियों और उनके परिवारों के कल्याण को बढ़ावा देने पर केंद्रित है, जिसमें एईएसएल के देशभर के केंद्रों पर विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए छात्रवृत्तियाँ प्रदान करना शामिल है।
 
सीडब्ल्यूए के साथ भी हुआ समझौता
हाल ही में एईएसएल ने केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन (CWA) के साथ भी एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत सीआरपीएफ कर्मियों के बच्चों और परिवारों को शैक्षणिक सहायता, छात्रवृत्तियाँ और करियर मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा।
 
ये सुविधाएँ मिलेंगी
ड्यूटी के दौरान शहीद हुए कर्मियों के बच्चों को केवल रजिस्ट्रेशन फ़ीस देनी होगी, शेष सभी फ़ीस में 100% छूट।
 20% से अधिक विकलांगता वाले कर्मियों एवं वीरता पुरस्कार विजेताओं के बच्चों को 100% ट्यूशन फ़ीस माफ़।
सेवारत एवं सेवानिवृत्तकर्मियों के बच्चों को 20% ट्यूशन फ़ीस में छूट, जो अन्य स्कॉलरशिप घटाने के बाद लागू होगी।  इन सुविधाओं के अतिरिक्त एईएसएल की पहले से संचालित सभी स्कॉलरशिप योजनाएं भी यथावत जारी रहेंगी।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2025, Webdunia.com