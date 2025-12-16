मंगलवार, 16 दिसंबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: भोपाल , मंगलवार, 16 दिसंबर 2025 (22:48 IST)

उज्जैन की सभी लैंड पूलिंग योजना पूर्ण रूप से निरस्त, अधिसूचना जारी

Ujjain
मध्यप्रदेश सरकार द्वारा उज्जैन में सिंहस्थ को लेकर लागू की गई लैंड पूलिंग योजना पूर्ण रूप से निरस्त कर दिया गया। इसे लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। 
उज्जैन सिंहस्थ क्षेत्र में जमीनों के स्थाई अधिग्रहण को लेकर लाया गया लैंड पूलिंग एक्ट सरकार ने वापस ले लिया है। विधायकों और भारतीय किसान संघ के लगातार विरोध के बाद सरकार ने यह फैसला किया है। 
 
लैंड पूलिंग एक्ट के तहत सरकार विकास परियोजनाओं के लिए किसानों से जमीन लेती है, फिर उसी क्षेत्र को विकसित कर उसका एक हिस्सा वापस मालिकों को प्लॉट या विकसित भूमि के रूप में देती है। सरकार का दावा है कि इससे किसानों को जमीन का बेहतर मूल्य और शहर को सुनियोजित विकास मिलता है। Edited by : Sudhir Sharma
कांग्रेस के सनसनीखेज आरोप, मोदी और शाह पर अब तक का सबसे बड़ा हमला

कांग्रेस के सनसनीखेज आरोप, मोदी और शाह पर अब तक का सबसे बड़ा हमलाSonia and Rahul Gandhi get relief in National Herald case: नेशनल हेराल्ड मामले में कोर्ट का फैसला आने के बाद कांग्रेस का कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है। इस बीच, कांग्रस ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। विपक्षी दल ने मोदी और शाह को 'गैंग्स ऑफ गांधीनगर' कहा है। कांग्रेस ने इन पर केन्द्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के भी आरोप लगाए हैं।

नीतीश कुमार पर भड़कीं जायरा वसीम, हिजाब खींचने पर सुनाई खरी-खोटी, कहा, माफी मांगो सीएम

नीतीश कुमार पर भड़कीं जायरा वसीम, हिजाब खींचने पर सुनाई खरी-खोटी, कहा, माफी मांगो सीएमएक्‍ट्रेस जायरा वसीम सीएम नीतीश कुमार पर भड़क गई हैं। उन्‍होंने सीएम नीतीश कुमार से माफी मांगने की बात कही है। बता दें कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार का पटना के एक इवेंट से सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें वह एक महिला का हिजाब खींचते हुए नजर आ रहे हैं। मामले पर विवाद बढ़ता दिखाई दे रहा है और अब एक्ट्रेस रह चुकी जायरा वसीम ने मुख्यमंत्री की हरकत पर तीखी टिप्पणी करते हुए रिएक्शन दिया है।

Motorola Edge 70 Launch : पेंसिल से भी पतला 50MP सेल्फी कैमरे वाला नया स्मार्टफोन, 1000 कैशबैक का ऑफर भी

Motorola Edge 70 Launch : पेंसिल से भी पतला 50MP सेल्फी कैमरे वाला नया स्मार्टफोन, 1000 कैशबैक का ऑफर भीMotorola Edge 70 price : मोटोरोला एज 70 लॉन्च हो गया है। स्मार्टफोन को भारत में अल्ट्रा-थिन डिजाइन के साथ पेश किया गया है। स्मार्टफोन 5.99mm पतला है। Motorola Edge 70 5.64mm पतले आईफोन एयर और 5.8mm पतले गैलेक्सी S25 एज को टक्कर देगा। स्मार्टफोन की सेल 23 दिसंबर से शुरू होगी।

दिल्ली में बिना PUC कार्ड के नहीं मिलेगा पेट्रोल, BS6 से नीचे के वाहनों के प्रवेश पर बैन

दिल्ली में बिना PUC कार्ड के नहीं मिलेगा पेट्रोल, BS6 से नीचे के वाहनों के प्रवेश पर बैनDelhi government's big decision : दिल्ली में जहरीली होती हवा के बीच सरकार ने प्रदूषण पर लगाम कसने के लिए अब तक का सबसे कड़ा फैसला लिया है। पर्यावरण मंत्री ने कहा कि दूसरे राज्‍यों की बीएस6 से नीचे की गाड़ियों पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही जिन वाहनों का प्रदूषण सर्टिफिकेट नहीं होगा, उन्हें पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा निर्माण सामग्री ले जाने वाले ट्रकों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा और वाहन जब्त किए जाएंगे। दिल्‍ली में यह नया नियम 18 दिसंबर से लागू होगा।

बेटी ने पिता को बताया उसका Boyfriend है और 11 साल से अफेयर है, उसके बाद पिता ने जो कहा वो वायरल है, देखें VIDEO

बेटी ने पिता को बताया उसका Boyfriend है और 11 साल से अफेयर है, उसके बाद पिता ने जो कहा वो वायरल है, देखें VIDEOएक बेटी और उसके पिता का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। जो भी यह वीडियो देख रहा है वो भावुक हो रहा है। दरअसल, बेटी ने अपने पिता को बताया कि उसका एक बॉयफ्रेंड है। यह कहते हुए बेटी अपने पिता का हाथ पकड़ती है और उनकी गोद में सिर रखते हुए रोने लगती है। इसके बाद उसके पिता जो कुछ भी कहते हैं और उसे जैसे समझाते हैं उनका रिएक्शन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लि. और भारतीय सेना के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर

आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लि. और भारतीय सेना के बीच एमओयू पर हस्ताक्षरदेश की अग्रणी टेस्ट प्रिपरेटरी संस्था आकाश एजुकेशनल सर्विसेज़ लिमिटेड (एईएसएल) ने भारतीय सेना के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस एमओयू का उद्देश्य भारतीय सेना के कर्मियों और उनके परिवारों के कल्याण को शैक्षणिक सहयोग के माध्यम से सशक्त बनाना है। इसके अंतर्गत सेवारत सैनिक, सेवानिवृत्त सैनिक, वीरता पुरस्कार विजेता, दिव्यांग कर्मी तथा ड्यूटी के दौरान शहीद हुए सैनिकों के परिवार शामिल होंगे।

CM योगी की चेतावनी- मिलावटी, नकली खाद बेचने वाले और खाद की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ एनएसए के तहत होगी कार्रवाई

CM योगी की चेतावनी- मिलावटी, नकली खाद बेचने वाले और खाद की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ एनएसए के तहत होगी कार्रवाईमुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दो टूक शब्दों में कहा है कि मिलावटी अथवा नकली खाद बेचने वालों और खाद की कालाबाजारी में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे तत्वों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अन्नदाता किसान को यदि खाद को लेकर कोई भी समस्या हुई तो जवाबदेही तय होगी और दोषी चाहे किसी भी स्तर का हो, कार्रवाई से नहीं बचेगा।

वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के लक्ष्य को लेकर मुख्यमंत्री योगी सख्त, विभागीय कार्यों में तेजी लाने के निर्देश

वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के लक्ष्य को लेकर मुख्यमंत्री योगी सख्त, विभागीय कार्यों में तेजी लाने के निर्देशमुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज एनेक्सी में आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठक में वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी से जुड़े कार्यों तथा वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभिन्न विभागों के बजट आवंटन एवं व्यय की अद्यतन प्रगति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने विभागवार समीक्षा करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने की दिशा में कार्य सही मार्ग पर हैं तथा इनमें और अधिक प्रगति की व्यापक संभावनाएं हैं।

सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा उत्तर प्रदेश के रेशम उद्योग की पहचान

सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा उत्तर प्रदेश के रेशम उद्योग की पहचानChief Minister Yogi Adityanath: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सॉइल टू सिल्क के विजन को साकार करने के उद्देश्य से रेशम निदेशालय, यूपी में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण कर रहा है। 75 लाख रुपए की लागत से रेशम निदेशालय के ऑफिस परिसर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण कार्य तेज गति से चल रहा है, जो इस माह के अंत तक पूरा हो जाएगा।

यूपी में सेवा निर्यातकों के लिए पहली बार लागू होगी विपणन विकास सहायता योजना

यूपी में सेवा निर्यातकों के लिए पहली बार लागू होगी विपणन विकास सहायता योजनाChief Minister Yogi Adityanath: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने सेवा क्षेत्र के निर्यात को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है। नई उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025–30 के अंतर्गत पहली बार सेवा निर्यातकों के लिए समर्पित विपणन विकास सहायता योजना लागू की जा रही है, जिससे उन्हें अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अपनी उपस्थिति मजबूत करने के लिए वित्तीय सहयोग मिलेगा।

apple iphone 16 pro price drop : आईफोन 16 प्रो को 70,000 से कम में खरीदने का मौका, जानिए क्या हैं ऑफर्स

apple iphone 16 pro price drop : आईफोन 16 प्रो को 70,000 से कम में खरीदने का मौका, जानिए क्या हैं ऑफर्सFlipkart की End of Season Sale 12 दिसंबर से 21 दिसंबर तक चल रही है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स पर भारी छूट दी जा रही है। इस सेल में Apple का iPhone 16 Pro सबसे बड़े डील्स में से एक बनकर सामने आया है। बैंक ऑफर और एक्सचेंज बेनिफिट्स को मिलाकर यह प्रीमियम स्मार्टफोन 70,000 रुपए से भी कम कीमत में खरीद सकते हैं।

Redmi Note 15 की भारत में 6 जनवरी को हो सकती है इंट्री, जानें संभावित फीचर्स और कीमत

Redmi Note 15 की भारत में 6 जनवरी को हो सकती है इंट्री, जानें संभावित फीचर्स और कीमतRedmi Note 15 Price : शाओमी के अगले मिड-रेंज स्मार्टफोन का अपडेट करीब आ रहा है, क्योंकि रिपोर्ट्स के अनुसार रेडमी नोट 15 सीरीज भारत में 6 जनवरी 2026 को लॉन्च हो सकती है। मीडिया खबरों के मुताबिक पहले सामान्य रेडमी नोट 15 का लॉन्च किया जाएगा, उसके बाद रेडमी नोट 15 प्रो और रेडमी नोट 15 प्रो प्लस वेरिएंट्स का परिचय कराया जाएगा।
समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

