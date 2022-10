संघ प्रमुख भागवत से बोले ओवैसी- चिंता मत करो, मुस्लिम आबादी घट रही है

हैदराबाद। संघ प्रमुख द्वारा पर जोर देने के बाद देशभर में इस विषय पर बहस छिड़ गई है। AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने भागवत को जवाब देते हुए कहा कि चिंता मत करो मुस्लिम आबादी नहीं बढ़ रही है, बल्कि गिर रही है।

ओवैसी का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इसमें वे यह कहते दिखाई दे रहे हैं कि चिंता मत करो मुस्लिम आबादी नहीं बढ़ रही है, बल्कि गिर रही है। सबसे ज्यादा कंडोम का उपयोग कौन कर रहा है? ये हम हैं। इस पर मोहन भागवत कुछ नहीं बोलेंगे। उन्होंने कहा कि दो बच्चे पैदा करने के बीच सबसे ज्यादा अंतर मुसलमान रख रहे हैं।

#WATCH | On RSS chief Mohan Bhagwat's statement that there's a religious imbalance in India, AIMIM chief Asaduddin says, "Don't fret, Muslim is not increasing, it's rather falling... Who's using condoms the most? We are. won't speak on this." pic.twitter.com/kcaYLaNm7A