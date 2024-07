NEET UG 2024 Result : NTA ने घोषित किया नीट यूजी का केंद्रवार रिजल्ट, Supreme Court ने दिया था आदेश

Statement of Chief Minister Mohan Yadav regarding the ex-gratia amount of martyr soldier : मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने घोषणा की है कि राज्य पुलिस के किसी जवान के शहीद होने की स्थिति में दी जाने वाली एक करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि मृतक की पत्नी और माता-पिता के बीच बराबर-बराबर बांटी जाएगी।