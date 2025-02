अब किसानों को रुला रहा है टमाटर, नहीं मिल रहे उचित दाम

Congress is reason for AAP defeat in Delhi: दिल्ली की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर हुआ है। आम आदमी पार्टी (आप) की 11 साल पुरानी सरकार खत्म हो गई और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने 27 साल बाद सत्ता में वापसी की है। इस चुनाव में कांग्रेस की भूमिका ने भाजपा को अप्रत्याशित लाभ पहुंचाया। आइए, 4 प्रमुख बिंदुओं में समझते हैं कि कांग्रेस ने कैसे आप को सत्ता से बाहर कर दिया।