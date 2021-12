नीति आयोग ने जारी किया हेल्थ इंडेक्स, टॉप पर केरल, यूपी सबसे निचले पायदान पर

सरकारी थिंक टैंक द्वारा बनाई गई इस रिपोर्ट में स्वास्थ्य के मानकों पर तमिलनाडु और तेलंगाना क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। वृद्धि संबंधी प्रदर्शन में उत्तर प्रदेश ने सबसे ऊंचा स्थान हासिल किया है। उत्तर प्रदेश ने आधार वर्ष (2018-19) से संदर्भ वर्ष (2019-20) तक सर्वाधिक वृद्धि परिवर्तन दर्ज किया है।

छोटे राज्यों में मिजोरम शीर्ष स्थान पर है जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में स्वास्थ्य के क्षेत्र में दिल्ली एवं जम्मू कश्मीर ने सभी मानकों पर सबसे नीचे है और वृद्धि संबंधी प्रदर्शन में सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त किया।

रिपोर्ट में कहा गया कि लगातार चौथे सूचकांक में, सभी मानकों पर केरल का प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ रहा। रिपोर्ट के अनुसार, तेलंगाना का सभी मानकों और वृद्धि के संबंध में प्रदर्शन अच्छा रहा और दोनों में उसने तीसरा स्थान प्राप्त किया।

The #StateHealthIndex helps track the incremental improvement in the #health sector, with a focus on enhancing outcomes in the sector. The entire exercise is done in partnership with the States & UTs: CEO @amitabhk87

