Gujarat के गोधरा से जुड़े NEET-UG परीक्षा के तार, 10-10 लाख में हुई थी डील, 5 आरोपी गिरफ्तार

Uproar over outsourcing recruitment in UP Police: उत्तर प्रदेश पुलिस के सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक पत्र के बाद सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। दरअसल, इस पत्र में सहायक उपनिरीक्षक स्तर के पदों की भर्ती आउट सोर्सिंग के जरिए करने की बात कही जा रही है। इसको लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और राज्य के पूर्व मुख्‍यमंत्री अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा है।