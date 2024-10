देशहित में जरूरी है बलवाइयों की कुटाई और दंगाइयों की ठुकाई, बोले मुख्तार अब्बास नकवी

More than 23 crore poor people in India: भारत दुनिया के उन 5 देशों में है जहां सबसे अधिक संख्या में लोग घोर गरीबी में जीवनयापन कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम रिपोर्ट (United Nations Development Program report) में यह जानकारी दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में करीब 1.1 अरब लोग घोर गरीबी में जिंदगी बसर कर रहे हैं और इनमें से भी आधे नाबालिग हैं।