पेट्रोल और डीजल को GST के दायरे में लाने पर जोर, कम हो सकती हैं कीमतें

Why did BJP lose the Ayodhya Lok Sabha seat: अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद हुए लोकसभा चुनाव में अयोध्या (फैजाबाद लोकसभा सीट) से भाजपा की करारी हार देश ही नहीं दुनिया में भी चर्चा का विषय बनी हुई है। 23 जनवरी, 2024 से अब तक दो करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु रामलला के दर्शन कर चुके हैं।