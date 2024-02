यूएई राष्ट्रपति से गले मिलकर बोले मोदी, यूएई में घर जैसा लगता है

One More Student Commits Suicide In Kota: राजस्थान के कोटा में स्‍टूडेंट की सुसाइड का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार सुबह एक और आईआईटी छात्र के सुसाइड की खबर आने से हड़कंप मच गया है, जबकि कोटा पुलिस एक अन्य लापता छात्र की तलाश में जुटी है, जिसके लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया है।