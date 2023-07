रो पड़ीं भाजपा सांसद लॉकेट चटर्जी, बंगाल में मणिपुर की तरह महिलाओं से बर्ताव

West Bengal News : पश्चिम बंगाल में मणिपुर जैसी घटना सामने आई है। यहां पंचायत चुनाव में वोटिंग के दौरान एक महिला को निर्वस्त्र कर इलाके में घुमाया गया। इस घटना के बाद भाजपा ने ममता सरकार पर जमकर हमला बोला है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भाजपा सांसद लॉकेट चटर्जी रो पड़ीं।

चटर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की घटनाओं का जिक्र कर रही थीं। उन्होंने कहा कि उनके राज्य में भी महिलाओं से इस तरह का बर्ताव किया गया। ये बहुत दुखद है कि बंगाल में ऐसी घटना हो रही है और कुछ नहीं किया जा रहा है।

बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजुमदार ने ट्वीट कर कहा ‍कि दीदी, अब हावड़ा की घटना से पश्चिम बंगाल शर्मसार हुआ है। पंचायत चुनाव लड़ने वाली महिला प्रत्याशी को निर्वस्त्र कर घुमाया गया। क्या इस पर आपका दिल टूट गया है? क्या आप इस पर आक्रोश जताएंगे और अपनी पार्टी के गुंडों पर कुछ कार्रवाई करेंगे? या यह आक्रोश चयनात्मक है?

