सिंदूर पर पीएम मोदी से बोलीं ममता बनर्जी, हर महिला का सम्मान होता है

First batch of 17 women cadets graduate from NDA: पुणे (Pune) स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA) से स्नातक 17 महिला कैडेट के पहले जत्थे ने शुक्रवार को 300 से अधिक पुरुष कैडेट के साथ 'पासिंग आउट परेड' (passing out parade) में हिस्सा लेकर इतिहास रच दिया। एनडीए में पुरुष और महिला कैडेट का यह पहला सह-शिक्षा बैच है। कैडेट त्रि-सेवा प्रशिक्षण अकादमी के खेत्रपाल परेड ग्राउंड (Khetrapal Parade Ground) में 'अंतिम पग' से गुजरे जिसे व्यापक रूप से नेतृत्व का उद्गम स्थल के रूप में जाना जाता है।