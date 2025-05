क्यों चर्चा में है पाकिस्तान का किराना हिल्स, क्या इसी तोते में बसती है पाकिस्तान की जान

Bunkers to be built in Rajouri and Poonch towns: राजौरी और पुंछ कस्बों को निशाना बनाकर पाक सेना द्वारा की गई भीषण गोलाबारी के बाद सरकार दोनों सीमावर्ती कस्बों के अलावा कुछ अन्य छूटे हुए क्षेत्रों में सामुदायिक बंकरों के निर्माण की योजना बना रही है, ताकि भविष्य में दुश्मन द्वारा की गई गोलाबारी की स्थिति में लोगों को शरण लेने में मदद मिल सके।