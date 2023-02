कांग्रेस महाधिवेशन में खरगे ने बताया, क्या है भाजपा से मुकाबले का प्लान?

Why are heart attacks increasing in India: क्या अदरक, लहसुन, मिर्ची और धनिया चबाने से हार्ट अटैक (Heart Attack) से बच सकते हैं या फिर खांसने, छींकने या हंसने से हृदयाघात से बचा जा सकता है? इस तरह वीडियो और समाचार आए दिन सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं। लेकिन, डॉक्टर इस बात से बिलकुल भी इत्तफाक नहीं रखते।