खरगे का दावा, UPA राज में 258.8 फीसदी बढ़ी थी प्रति व्यक्ति आय

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने मंगलवार को कहा कि संप्रग सरकार के 10 वर्षों के दौरान देश के प्रति आय में 258.8 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई तो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 9 वर्षों के कार्यकाल में प्रति व्यक्ति आय सिर्फ 98.5 प्रतिशत बढ़ी।

उन्होंने ट्वीट किया, 'भारत की प्रति व्यक्ति आय पर सुर्खियां बनाने के भाजपा के जाल में मत फंसिए। आपकी आय बढ़ाने के लिए कांग्रेस की ओर से प्रदान की गई सुरक्षा की छतरी भाजपा के दुष्प्रचार से ज्यादा मजबूत थी।'

खरगे ने एक ग्राफ के माध्यम से आंकड़े पेश करते हुए यह भी कहा कि संप्रग सरकार में 2004-2014 के दौरान प्रति व्यक्ति आय 258.8 प्रतिशत बढ़ी तथा 24,143 रुपये से 86,647 रुपए हो गई तो 2014 से 2023 के दौरान यह 98.5 प्रतिशत बढ़कर 1,72,000 रुपए तक ही पहुंच सकी।

