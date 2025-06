मोदी सरकार के 11 साल में कितने कमाल, जेपी नड्डा ने गिनाईं उपलब्धियां

why sonam bewafa hai is getting viral: सोशल मीडिया की दुनिया भी अजीब है! यहां कब, कौन और किस वजह से ट्रेंड करने लगे, कुछ कहा नहीं जा सकता। हाल ही में एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जिसने लोगों को बरसों पुराना, लेकिन बेहद चर्चित मीम 'सोनम गुप्ता बेवफा है' की याद दिला दी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं राजा और सोनम रघुवंशी के सनसनीखेज मामले की, इस मामले में राजा रघुवंशी की हत्या के बाद पत्नी सोनम रघुवंशी के मिलने से हत्या की गुत्थी सुलझती नजर आ रही है। इस मामले पर पूरे देश की नजर थी लेकिन जिस तरह का सोनम के मिलने से यह मोड़ आया उसके बाद एक बार फिर 10 रुपये का वो नोट, जिस पर कभी 'सोनम गुप्ता बेवफा है' लिखा था, ट्रेंड करने लगा है।