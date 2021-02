2021 में ISRO की पहली लांचिंग, 19 उपग्रहों के साथ अंतरिक्ष में भेजी भगवद्गीता और PM मोदी की फोटो

बेंगलुरु। भारत ने रविवार को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से पीएसएलवी- सी51 लांच किया। यह 2021 में इसरो की पहली लांचिंग है। इस मिशन के लिए उल्टी गिनती शनिवार सुबह आठ बजकर 54 मिनट पर शुरू हुई थी।

पीएसएलवी-सी51 पीएसएलवी का 53वां मिशन है। इस रॉकेट के जरिए ब्राजील के अमेजोनिया-1 उपग्रह के साथ 18 अन्य उपग्रह भी अंतरिक्ष में भेजे गए।

