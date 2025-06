Ahmedabad Airport बंद होने के कारण Indigo का विमान कोलकाता वापस लौटा

mayoral election in new york: अमेरिका के न्यूयॉर्क में मेयर पद के चुनाव (Mayoral election in New York) के बीच हिंदू अमेरिकी समुदाय के सदस्यों ने उम्मीदवार एंड्रयू कुओमो का समर्थन करते हुए शहर में बैनर लहराया और मतदाताओं से चुनावी दौड़ में अनुभवी, समावेशी नेतृत्व को चुनने की अपील की। 'कुओमो को हिंदुओं का समर्थन: न्यूयॉर्क एकजुट हो, नफरत दूर करें' लिखे बैनर मैनहट्टन, क्वींस और ब्रुकलिन के प्रमुख इलाकों में लहराए गए।