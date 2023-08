इंडियन वर्ल्ड फोरम ने पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न पर जताई चिंता

Atrocities on Minorities in Pakistan: विभिन्न देशों में बसे भारतीय समुदाय के लिए काम करने वाले एक संगठन ने पाकिस्तान में हिन्दुओं और सिखों (Hindus and Sikhs) के उत्पीड़न पर मुस्लिम वर्ल्ड लीग (Muslim World League) के समक्ष चिंता जताई है। संगठन ने लीग से पाकिस्तानी नेतृत्व के समक्ष इसमें हस्तक्षेप करने की मांग की है ताकि अल्पसंख्यकों और उनके धार्मिक स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव मोहम्मद बिन अब्दुलकरीम अल ईसा को लिखे पत्र में इंडियन वर्ल्ड फोरम (आईडब्ल्यूएफ) के अध्यक्ष पुनीत सिंह चंढोक ने कहा कि पाकिस्तान में 'हिन्दू और सिख लड़कियों का जबरन धर्मांतरण, अपहरण और राज्य प्रायोजित अल्पसंख्यकों की हत्या जैसे अत्याचार हो रहे हैं', जो चिंता के विषय हैं।

उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की जनसांख्यिकी में कमी इंगित करती है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र का अनुपालन नहीं कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध प्रांत में कई लड़कियों का अपहरण किया गया या वे लापता हैं और उनका यौन शोषण किया जा रहा है। मुस्लिम वर्ल्ड लीग एक अंतरराष्ट्रीय गैरसरकारी संगठन है जिसका मुख्यालय मक्का है और सभी मुस्लिम देश इसके सदस्य हैं।(भाषा)

