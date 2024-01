अदन की खाड़ी में जहाज पर फिर ड्रोन अटैक, भारतीय नौसेना ने दिया करारा जवाब

Drone attack on Ship : अदन की खाड़ी में मार्शल द्वीप के ध्वज वाले एक वाणिज्यिक जहाज पर बुधवार रात ड्रोन हमला हुआ। जहाज पर 9 भारतीयों सहित चालक दल के 22 सदस्य सवार थे। हमले के तुरंत बाद भारतीय नौसेना ने जवाबी कार्रवाई की।

अधिकारियों ने बताया कि भारतीय नौसेना के मिसाइल विध्वंसक INS विशाखापत्तनम ने जेनको पिकार्डी जहाज से एक आपात संदेश मिलने के एक घंटे के भीतर जवाबी कार्रवाई की।

उन्होंने बताया कि वाणिज्यिक जहाज पर पोर्ट अदन से 60 समुद्री मील दक्षिण में हमला किया गया। उन्होंने कहा कि भारतीय नौसेना के EOD (विस्फोटक आयुध निपटान) विशेषज्ञ जहाज का निरीक्षण करने के लिए गुरुवार सुबह उस पर गए। EOD विशेषज्ञों ने गहन जांच के बाद जहाज को आगे की यात्रा के लिए मंजूरी दे दी है।

