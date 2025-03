Pakistan को झूठ फैलाने पर भारत ने लगाई लताड़, कहा- खाली करे भारतीय क्षेत्र, पढ़िए क्या है पूरा मामला

ECI decides to link Voter ID with Aadhaar to tackle duplication issue : चुनाव आयोग (Election Commission) ने मंगलवार को कहा कि मतदाता पहचान पत्रों (Voter ID) को आधार कार्ड (Aadhar card) से जोड़ने का काम मौजूदा कानून और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार किया जाएगा। उसने कहा कि इस प्रक्रिया के लिए यूआईडीएआई और उसके विशेषज्ञों के बीच तकनीकी परामर्श जल्द शुरू होगा।