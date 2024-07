पेरिस में इंडिया हाउस का उद्घाटन, नीता अंबानी ने कहा- साकार होगा ओलंपिक को भारत में लाने का सपना

Manu Bhaker reached the Olympic final for the first time : आत्मविश्वास से भरी मनु भाकर ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए शनिवार को यहां ओलंपिक खेलों में भारत के अन्य निशानेबाजों की खराब शुरुआत को पीछे छोड़कर 10 मीटर महिला एयर पिस्टल स्पर्धा के फाइनल में प्रवेश किया। इसका फाइनल रविवार को खेला जाएगा।