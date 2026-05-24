Weather Update : देश के कई राज्यों में भीषण लू का 'ऑरेंज अलर्ट', किन राज्यों में कब रहेगा Heat wave का प्रकोप, IMD ने दी जानकारी
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने देश के कई राज्यों में भीषण लू (Heatwave) को लेकर 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि मध्य भारत में महीने के अंत तक लू का प्रकोप जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग के ताजा बुलेटिन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर जारी आधिकारिक अपडेट के अनुसार, कई शहरों में तापमान सामान्य से काफी ऊपर रहने की उम्मीद है, जबकि कुछ क्षेत्रों में पारा 45 डिग्री सेल्सियस के खतरनाक स्तर को भी पार कर गया है।
किन राज्यों में रहेगा गर्मी का प्रकोप
"पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ के कुछ हिस्सों में भीषण लू (Severe Heat Wave) चलने की संभावना है। इसके साथ ही बिहार, राजस्थान, तेलंगाना, झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में भी लू का अलर्ट जारी किया गया है। कई इलाकों में रात के समय भी मौसम गर्म रहेगा और उमस भरी गर्मी लोगों की परेशानी बढ़ाएगी। खुद को हाइड्रेटेड रखें, दोपहर के समय बाहर निकलने से बचें और बच्चों, बुजुर्गों व पालतू जानवरों का विशेष ध्यान रखें।"
IMD के आधिकारिक हीटवेव बुलेटिन के अनुसार, 24 मई से 29 मई के बीच उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत के कई हिस्सों में भीषण लू की स्थिति बनी रहेगी। मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि तापमान मौसमी औसत से 3°C से 5°C तक अधिक यानी "सामान्य से काफी ऊपर" रहने की उम्मीद है।
लंबे समय तक सीधे धूप के संपर्क में रहने वाले लोगों में "हीट स्ट्रोक और गर्मी से होने वाली बीमारियों" का खतरा काफी अधिक है। छोटे बच्चों, शिशुओं, बुजुर्गों और पुरानी बीमारियों से पीड़ित लोगों को धूप में बाहर निकलने से बचने की सलाह दी गई है। विभाग ने पुष्टि की है कि मध्य भारत, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कई इलाकों में तापमान पहले ही 45°C से 47°C तक पहुंच चुका है।
यात्रियों (Tourists) के लिए क्या हैं निर्देश?
यदि आप इस मौसम में यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, तो आपको अतिरिक्त सावधानी बरतने, हाई एसपीएफ (SPF) सनस्क्रीन और अन्य जरूरी चीजें साथ रखने की आवश्यकता है। दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, नागपुर, भोपाल और प्रयागराज जैसे प्रमुख पर्यटन शहरों में इस भीषण गर्मी का असर देखा जा सकता है। इन शहरों में कई ऐतिहासिक और प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हैं, लेकिन दोपहर के समय अत्यधिक गर्मी के कारण बाहर घूमना बेहद मुश्किल हो सकता है। तापमान बढ़ने से जयपुर, आगरा और खजुराहो जैसे लोकप्रिय स्थलों पर पर्यटकों की आवाजाही कम होने की संभावना है। Edited by : Sudhir Sharma
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