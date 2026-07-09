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Honda WN7 Electric Motorcycle : पहली फुल-साइज इलेक्ट्रिक बाइक, 140KM की रेंज और 30 मिनट में फास्ट चार्जिंग
जापानी ऑटोमोबाइल कंपनी Honda ने यूरोप में अपनी पहली फुल-साइज इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल WN7 को आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया है। यह बाइक अब यूरोप के डीलरशिप पर उपलब्ध है और इसके साथ ही कंपनी ने प्रीमियम इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल सेगमेंट में कदम रख दिया है।
Honda ने WN7 को केवल अधिकतम परफॉर्मेंस पर नहीं, बल्कि एक नेचुरल और सहज राइडिंग एक्सपीरियंस देने के उद्देश्य से तैयार किया है, ताकि नए और अनुभवी दोनों तरह के राइडर्स इसे आसानी से चला सकें। कंपनी का कहना है कि यह इलेक्ट्रिक बाइक आधुनिक तकनीक के साथ रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन की गई है और यूरोप में Honda के मजबूत सर्विस और डीलर नेटवर्क का भी लाभ मिलेगा।
9.3kWh बैटरी और 67 हॉर्सपावर की ताकत
Honda WN7 में 9.3kWh लिथियम-आयन बैटरी दी गई है, जिसे फ्रेम के निचले हिस्से में लगाया गया है। इससे बाइक का वजन संतुलित रहता है और हैंडलिंग बेहतर होती है। बैटरी का केसिंग फ्रेम को अतिरिक्त मजबूती भी प्रदान करता है, जिससे कम और अधिक दोनों स्पीड पर बाइक स्थिर बनी रहती है। इस इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल में लिक्विड-कूल्ड इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है, जो 50kW (करीब 67 हॉर्सपावर) की अधिकतम पावर और 100Nm टॉर्क पैदा करती है।
A2 लाइसेंस वर्जन भी उपलब्ध
Honda के अनुसार, WN7 स्टार्ट होने के बाद शुरुआती 50 मीटर (164 फीट) की दूरी केवल 3.9 सेकंड में तय कर सकती है। कंपनी ने इसका A2 लाइसेंस वर्जन भी पेश किया है, जिसकी अधिकतम गति 129 किमी/घंटा है। वहीं सीमित लाइसेंस वाले राइडर्स के लिए 11.2kW पावर आउटपुट वाला एक अन्य वेरिएंट भी उपलब्ध कराया गया है।
चार राइडिंग मोड और एडजस्टेबल रीजनरेटिव ब्रेकिंग
Honda WN7 में चार अलग-अलग राइडिंग मोड दिए गए हैं, जिनकी मदद से राइडर पावर डिलीवरी और रीजनरेटिव ब्रेकिंग को अपनी जरूरत के अनुसार बदल सकते हैं। बाएं हैंडलबार पर दिया गया विशेष कंट्रोल रीजनरेटिव ब्रेकिंग के स्तर को एडजस्ट करता है। इससे एक्सिलरेटर छोड़ने पर बाइक को अधिक तेजी से धीमा किया जा सकता है या फिर उसे अधिक फ्री-रोलिंग मोड में चलाया जा सकता है।
30 मिनट से कम समय में होगी फास्ट चार्जिंग
Honda WN7 में इलेक्ट्रिक कारों की तरह Type-2 AC चार्जिंग और CCS2 DC फास्ट चार्जिंग का विकल्प दिया गया है। कंपनी के मुताबिक, 20% से 80% तक बैटरी चार्ज होने में 30 मिनट से भी कम समय लगता है। वहीं घर पर सामान्य AC चार्जर से बैटरी को पूरी तरह चार्ज होने में कई घंटे लगते हैं।
एक बार चार्ज करने पर मिलेगी 140KM तक की रेंज
Honda का दावा है कि WN7 एक बार फुल चार्ज होने पर 140 किलोमीटर (87 मील) तक चल सकती है। कंपनी इसे खास तौर पर डेली कम्यूटिंग और शहर के भीतर सफर के लिए एक व्यावहारिक इलेक्ट्रिक मोटरसाइकल के रूप में पेश कर रही है, जिससे बार-बार चार्जिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी।
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Swift को Maruti Suzuki ने किया और भी सुरक्षित, दे दिया यह महंगी कार वाला standard feature
Maruti Suzuki की Swift ऐसी किफायती हैचबैक है। यह कार लॉन्च होने के बाद से ही ग्राहकों की पसंद है। हालांकि कार की सेफ्टी को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। अब इस कार में कंपनी ने सस्ती हैचबैक के साथ महंगी कारों वाला वह फीचर दिया है जो इसकी सेफ्टी में बड़ा इजाफा करने वाला है। मारुति सुजुकी स्विफ्ट के साथ अब इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल यानी ईएससी दिया है जो सभी वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड है।
गोबर से दौड़ेंगी मारुति की कारें? कितना सस्ता होगा चलाना? कितनी रहेगी सेफ? ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट्स के जवाब
पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच अब ऑटोमोबाइल सेक्टर में नए फ्यूल ऑप्शन्स खोजे जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक और सीएनजी के बाद अब मारुति ने यह कहकर तहलका मचा दिया कि उसकी कारें अब गोबर गैस से दौड़ेंगे। भारत में ये कारें कितनी सक्सेस हो सकेंगी। मारुति सुजुकी ने इसके लिए केंद्र सरकार के कुछ उपक्रमों से भी साझेदारी की बात कही है। क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स-
Maruti Suzuki, Hyundai, Tata बाजार में लाएगी Electric Midsize SUVs, फीचर्स में होगा दम, कीमत भी होगी कम
Maruti Suzuki, Hyundai, Tata भारतीय बाजार में Electric Midsize SUVs लाने की तैयारी कर रही है। कंपनियों का ध्यान मध्यमवर्ग पर है, कम कीमत में बेहतरीन फीचर्स वाली कारें चाहिए। SU2i EV के कोडनेम वाली Hyundai की एसयूवी 2025 ऑटो एक्सपो में दिखाई दे सकती है। अगर कीमत की बात की जाए तो माना जा रहा है कि इसकी कीमत 20 से 30 लाख के बीच हो सकती है।
Yamaha Aerox Electric : 117Km रेंज और 95.5Km/h की टॉप स्पीड का दावा, जानिए क्या है यामाहा के नए स्कूटर की कीमत
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E20 पेट्रोल से गाड़ियों को नुकसान के दावे 'पेड कैंपेन' का हिस्सा, नितिन गडकरी ने परिवार पर लगे आरोपों कर क्या कहा
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को E20 पेट्रोल (20 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल) को लेकर उठ रहे सवालों पर तीखा जवाब दिया। उन्होंने आलोचकों को चुनौती देते हुए कहा कि यदि E20 पेट्रोल से किसी वाहन को नुकसान हुआ है तो उसका सिर्फ एक उदाहरण सामने लाकर दिखाएं। उन्होंने ईंधन दक्षता में कमी और वाहनों को नुकसान पहुंचने जैसे दावों को 'पेड कैंपेन' का हिस्सा बताया।
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OnePlus ने भारतीय बाजार में अपना नया OnePlus Nord N6 5G स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। कंपनी का दावा है कि यह बजट सेगमेंट में सबसे आकर्षक 5G स्मार्टफोन्स में से एक है। फोन की शुरुआती कीमत 19,999 रुपये रखी गई है और इसमें 8,000mAh की बड़ी बैटरी, 120Hz रिफ्रेश रेट डिस्प्ले और 50MP कैमरा जैसे फीचर्स दिए गए हैं।