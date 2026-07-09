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Written By सुधीर शर्मा
Last Modified: नई दिल्ली , Thursday, 9 July 2026 (16:21 IST)

Honda WN7 Electric Motorcycle : पहली फुल-साइज इलेक्ट्रिक बाइक, 140KM की रेंज और 30 मिनट में फास्ट चार्जिंग

Honda WN7
Written By: सुधीर शर्मा
Publish: Thu, 9 Jul 2026 (16:21 IST) Updated: Thu, 9 Jul 2026 (16:28 IST)
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जापानी ऑटोमोबाइल कंपनी Honda ने यूरोप में अपनी पहली फुल-साइज इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल WN7 को आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया है। यह बाइक अब यूरोप के डीलरशिप पर उपलब्ध है और इसके साथ ही कंपनी ने प्रीमियम इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल सेगमेंट में कदम रख दिया है।
Honda ने WN7 को केवल अधिकतम परफॉर्मेंस पर नहीं, बल्कि एक नेचुरल और सहज राइडिंग एक्सपीरियंस देने के उद्देश्य से तैयार किया है, ताकि नए और अनुभवी दोनों तरह के राइडर्स इसे आसानी से चला सकें। कंपनी का कहना है कि यह इलेक्ट्रिक बाइक आधुनिक तकनीक के साथ रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन की गई है और यूरोप में Honda के मजबूत सर्विस और डीलर नेटवर्क का भी लाभ मिलेगा।

9.3kWh बैटरी और 67 हॉर्सपावर की ताकत

Honda WN7 में 9.3kWh लिथियम-आयन बैटरी दी गई है, जिसे फ्रेम के निचले हिस्से में लगाया गया है। इससे बाइक का वजन संतुलित रहता है और हैंडलिंग बेहतर होती है। बैटरी का केसिंग फ्रेम को अतिरिक्त मजबूती भी प्रदान करता है, जिससे कम और अधिक दोनों स्पीड पर बाइक स्थिर बनी रहती है। इस इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल में लिक्विड-कूल्ड इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है, जो 50kW (करीब 67 हॉर्सपावर) की अधिकतम पावर और 100Nm टॉर्क पैदा करती है।

A2 लाइसेंस वर्जन भी उपलब्ध

Honda के अनुसार, WN7 स्टार्ट होने के बाद शुरुआती 50 मीटर (164 फीट) की दूरी केवल 3.9 सेकंड में तय कर सकती है। कंपनी ने इसका A2 लाइसेंस वर्जन भी पेश किया है, जिसकी अधिकतम गति 129 किमी/घंटा है। वहीं सीमित लाइसेंस वाले राइडर्स के लिए 11.2kW पावर आउटपुट वाला एक अन्य वेरिएंट भी उपलब्ध कराया गया है।

चार राइडिंग मोड और एडजस्टेबल रीजनरेटिव ब्रेकिंग

Honda WN7 में चार अलग-अलग राइडिंग मोड दिए गए हैं, जिनकी मदद से राइडर पावर डिलीवरी और रीजनरेटिव ब्रेकिंग को अपनी जरूरत के अनुसार बदल सकते हैं। बाएं हैंडलबार पर दिया गया विशेष कंट्रोल रीजनरेटिव ब्रेकिंग के स्तर को एडजस्ट करता है। इससे एक्सिलरेटर छोड़ने पर बाइक को अधिक तेजी से धीमा किया जा सकता है या फिर उसे अधिक फ्री-रोलिंग मोड में चलाया जा सकता है।

30 मिनट से कम समय में होगी फास्ट चार्जिंग

Honda WN7 में इलेक्ट्रिक कारों की तरह Type-2 AC चार्जिंग और CCS2 DC फास्ट चार्जिंग का विकल्प दिया गया है। कंपनी के मुताबिक, 20% से 80% तक बैटरी चार्ज होने में 30 मिनट से भी कम समय लगता है। वहीं घर पर सामान्य AC चार्जर से बैटरी को पूरी तरह चार्ज होने में कई घंटे लगते हैं।

एक बार चार्ज करने पर मिलेगी 140KM तक की रेंज

Honda का दावा है कि WN7 एक बार फुल चार्ज होने पर 140 किलोमीटर (87 मील) तक चल सकती है। कंपनी इसे खास तौर पर डेली कम्यूटिंग और शहर के भीतर सफर के लिए एक व्यावहारिक इलेक्ट्रिक मोटरसाइकल के रूप में पेश कर रही है, जिससे बार-बार चार्जिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी।
लेखक के बारे में
सुधीर शर्मा
सुधीर शर्मा विश्व के प्रथम हिन्दी न्यूज पोर्टल वेबदुनिया में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। इनके पास मीडिया और डिजिटल कंटेंट के क्षेत्र में 20 से अधिक वर्षों का व्यापक अनुभव है। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नईदुनिया से प्रूफ रीडर के रूप में की। 2012 से.... और पढ़ें
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