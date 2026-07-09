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मेलबर्न में पीएम मोदी बोले- ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को दिखाई भारत की ताकत, अब टॉप-3 अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेलबर्न में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए ऑपरेशन सिंदूर, भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंध, विकसित भारत, टॉप-3 अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य और भारतीय संस्कृति की वैश्विक पहचान पर विस्तार से बात की। ALSO READ: ऑस्ट्रेलिया से भारत को मिलेगा यूरेनियम, PM मोदी और अल्बानीज के बीच कई बड़े समझौते; रक्षा से लेकर ऊर्जा तक बढ़ी साझेदारी
दुनिया ने देखी भारत की ताकत
पीएम मोदी ने कहा कि भारत के डिफेंस प्लेटफॉर्म की कैपेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी दुनिया देख रही है। आपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान डेमो तो देखा ही होगा। धमाके आतंकियों के अड्डों पर हो रहे थे और गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही थी।
मेलबर्न लिटिल इंडिया
उन्होंने कहा कि मेलबर्न शहर एक दिन में ही चार सीजन के दर्शन करा देता है, लेकिन भारतीय समुदाय ने अपने कल्चरल कलर से इसे और वाइब्रेंट बना दिया है। यहां मेलबर्न में और आस पास काफी ऐसे स्थान हैं, मार्केट हैं जो भारतीयता के रंग से भरे हैं। कोई इसे लिटिल इंडिया कहता है, कोई मिनी इंडिया कहता है... नाम कोई भी हो लेकिन रंग भारतीयता से भरे हुए हैं।
ये मेलबर्न शहर एक दिन में ही चार सीजन के दर्शन करा देता है, लेकिन भारतीय समुदाय ने अपने कल्चरल कलर से इसे और वाइब्रेंट बना दिया है।— BJP (@BJP4India) July 9, 2026
यहां मेलबर्न में और आस पास काफी ऐसे स्थान हैं, मार्केट हैं जो भारतीयता के रंग से भरे हैं।
कोई इसे लिटिल इंडिया कहता है, कोई मिनी इंडिया कहता… pic.twitter.com/khPS4HFv5a
एक सपने से जन्मे दूसरा सपना, सपने जन्मे हजार
प्रधानमंत्री ने कहा कि आप सभी आस्ट्रेलिया की ग्रोथ को अपने परिश्रम से सींच रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि आपकी एक नजर भारत पर लगातार रहती है। भारत क्या कर रहा है, भारत की प्रगति, भारत की गति, इसकी खोज खबर आप लेते रहते हैं। 21वीं सदी का भारत आज विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। एक सपना पूरा होता है, तो नया सपना जन्म ले लेता है। पहले कहते थे, एक दीप से जले दूसरा, जलते दीप हजार। आज मैं कहता हूं, एक सपने से जन्मे दूसरा सपना, सपने जन्मे हजार।
उन्होंने कहा कि हम 140 करोड़ Aspiration से भरे राष्ट्र हैं। हम बेसब्र हैं, हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी हैं, लेकिन हम जल्द से जल्द दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी बनना चाहते हैं। क्योंकि यही हमारी प्रेरणा है- Grow more, Achieve more... भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसने चंद्रयान को चांद के दक्षिण ध्रुव तक पहुंचाया। अब हम गगनयान भेजेंगे।
पासपोर्ट देखकर मदद नहीं करते
प्रधानमंत्री ने कहा कि हम पासपोर्ट का रंग देखकर मदद नहीं करते। संकट के समय मदद के लिए सबसे पहले आते हैं। तुर्किए, सीरिया की भी भूकंप के समय मदद की। भारत की मदद से यहां सैकड़ों लोगों की जानें बचीं। सब सुखी रहें यह भारत के संस्कार हैं।
PM Shri @narendramodi participates in a community event in Melbourne, Australia. https://t.co/hGZa4BOlbk— BJP (@BJP4India) July 9, 2026
भजन क्लबिंग नया ट्रेंड
पीएम मोदी ने कहा कि भारत में आज कल भजन क्लबिंग का नया ट्रेंड चल रहा है, इसको हमारी Gen Z ड्राइव कर रही है और यहां ऑस्ट्रेलिया में मैंने सुना है कि आपका वीकेंड आस्था और आध्यात्म से भरा रहता है। कहीं किसी के घर भगवान सत्यनारायण की कथा, कहीं गुरुद्वारे में अरदास, कहीं बच्चों द्वारा भांगडा या भरतनाट्यम की प्रस्तुति, कहीं कोई क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा होता है। अब तो इंडियन फिल्म फेस्टिवल भी यहां आ गया है, कुछ दिन बाद ही यहां मेलबर्न में इंडियन फिल्म फेस्टिवल शुरू होने वाला है, मैं इसके सफल आयोजन की अभी से शुभकामनाएं देता हूं।
दिल और दिमाग पर छा जाते हैं अल्बनीज
अहमदाबाद जहां दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट ग्राउंड है और मेलबर्न जहां Iconic स्टेडियम है, हम दोनों जगह साथ रहे हैं। हम सभी ने देखा है, प्रधानमंत्री Albanese जी जब बोलते हैं तब भारतीयों के दिल और दिमाग में छा जाते हैं। सिडनी में भी आपने धूम मचाई थी और यहां भी आप छा गए।
12 साल में तीसरा ऑस्ट्रेलिया दौरा
उन्होंने कहा कि मैं जब 2014 में ऑस्ट्रेलिया आया था, तब 28 साल के बाद भारत का कोई पीएम यहां पहुंचा था। और आप याद कीजिए, तब मैंने कहा था अब आपको 28 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पिछले 12 वर्षों में मैं तीसरी बार यहां आया हूं, यानी इस बार यहां हैट्रिक लगी है। ये दिखाता है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते किस ऊंचाई पर हैं।
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