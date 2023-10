पीएम मोदी ने निभाया फिलिस्तीन से किया वादा, भारत ने भेजी राहत सामग्री

India sent relief to palestine : इसराइल हमास युद्ध के बीच भारत ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फिलिस्तीन की मदद के वादे को निभाते हुए राहत सामग्री भेजी है। यह राहत सामग्री भी रफाह क्रॉसिंग के जरिए ही फिलिस्तीन पहुंचेगी।

फिलिस्तीन के लोगों के लिए लगभग 6.5 टन चिकित्सा सहायता और 32 टन आपदा राहत सामग्री लेकर IAF C-17 की उड़ान मिस्र में एल-अरिश हवाई अड्डे के लिए रवाना हुई।

सामग्री में आवश्यक जीवन रक्षक दवाएं, सर्जिकल सामान, तंबू, स्लीपिंग बैग, तिरपाल, स्वच्छता सुविधाएं, जल शुद्धिकरण टैबलेट सहित अन्य आवश्यक वस्तुएं शामिल हैं।

#WATCH | Hindon Air Base, Ghaziabad (Uttar Pradesh) | An IAF C-17 flight carrying nearly 6.5 tonnes of medical aid and 32 tonnes of disaster relief material for the people of Palestine departs for El-Arish airport in Egypt.



The material includes essential life-saving… pic.twitter.com/HF5WJNAB58