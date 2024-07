RBI को 2000 के कितने नोट वापस मिले, कितने अब भी लोगों के पास

How many 2000 notes did RBI get back : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सोमवार को कहा कि 2000 रुपए के 97.87 प्रतिशत नोट बैंकों में वापस आ गए हैं। चलन से हटाए गए 7581 करोड़ रुपए मूल्य के नोट अब भी लोगों के पास हैं। आरबीआई ने 19 मई 2023 को 2000 रुपए मूल्य के बैंक नोट को चलन से वापस लेने की घोषणा की थी।

97.87 प्रतिशत बैंक नोट बैंकों में वापस आए : चलन में 2000 रुपए मूल्य के बैंक नोट का कुल मूल्य 19 मई 2023 को कारोबार की समाप्ति पर 3.56 लाख करोड़ रुपए था। यह 28 जून 2024 को कारोबार की समाप्ति पर घटकर 7,581 करोड़ रुपए रह गया। केंद्रीय बैंक ने बयान में कहा, इस प्रकार 28 जून 2024 तक 2000 रुपए के 97.87 प्रतिशत बैंक नोट बैंकों में वापस आ गए हैं।

7 अक्टूबर 2023 तक 2000 रुपए के बैंक नोट को जमा करने और/या बदलने की सुविधा देश की सभी बैंक शाखाओं में उपलब्ध थी। 19 मई 2023 से 2000 रुपए के बैंक नोट को बदलने की सुविधा रिजर्व बैंक के 19 निर्गम कार्यालयों में उपलब्ध रही।

आरबीआई के निर्गम कार्यालय नौ अक्टूबर 2023 से लोगों और संस्थाओं से उनके बैंक खातों में जमा करने के लिए भी 2000 रुपए के नोट स्वीकार कर रहे हैं। इसके अलावा, लोग अपने बैंक खातों में जमा करने के लिए देश के किसी भी डाकघर से आरबीआई के किसी भी निर्गम कार्यालय में 2000 रुपए के बैंक नोट भेज रहे हैं।

RBI के इन निर्गम कार्यालयों में कर सकते हैं जमा : बैंक नोट को जमा/बदलने वाले आरबीआई के 19 कार्यालय अहमदाबाद, बेंगलुरु, बेलापुर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, पटना और तिरुवनंतपुरम में हैं। उल्लेखनीय है कि नवंबर 2016 में उस समय चलन में मौजूदा 1000 रुपए और 500 रुपए के बैंक नोट को हटाए जाने के बाद 2000 रुपए के बैंक नोट लाए गए थे।(भाषा)

Edited By : Chetan Gour