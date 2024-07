gujarat rains : गुजरात में भारी बारिश से तबाही का तांडव, 3 की मौत, नदियां खतरे के निशान के ऊपर, NDRF ने 400 लोगों को बचाया

Former Agniveers will get reservation in CAPF : केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए काम कर चुके पूर्व अग्निवीरों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) में 10 फीसदी आरक्षण और उम्र सीमा में छूट देने का प्रावधान किया है। इसके अलावा पूर्व अग्निवीरों को फ़िज़िकल टेस्ट में भी छूट का फायदा मिलेगा।