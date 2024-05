UP के मिर्जापुर और सोनभद्र में गर्मी का कहर, 15 चुनावकर्मियों की मौत

Congress will not participate in TV discussions related to exit polls : कांग्रेस ने शुक्रवार को कहा कि वह एक जून को एग्जिट पोल (चुनाव बाद सर्वेक्षण) से संबंधित टेलीविजन चैनलों की चर्चाओं में भाग नहीं लेगी, क्योंकि पार्टी टीआरपी के खेल का हिस्सा नहीं बनना चाहती। पार्टी के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने एक संक्षिप्त बयान में यह भी कहा कि कांग्रेस 4 जून से चर्चाओं में भाग लेगी।