कृष्ण जन्मभूमि मामले में गुरुवार को भी होगी सुनवाई, हिंदू पक्ष ने दी यह दलील...

The number of agricultural startups increased to more than 7000 in 9 years : कारोबार के अनुकूल माहौल और सरकार के समर्थन के कारण पिछले 9 साल में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में स्टार्टअप इकाइयों की संख्या 7000 से अधिक हो गई है। 9 वर्षों के दौरान कृषि के लिए बजट आवंटन में 300 प्रतिशत का उछाल आया है। यह 30000 करोड़ रुपए से बढ़कर 1.3 लाख करोड़ रुपए हो गया है।