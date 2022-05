आज सुबह करीब साढ़े आठ बजे थेनकुलीपडी के श्री रामंजनेय भजन मंदिर में तंबुला प्रश्न नामक धार्मिक आयोजन किए जाने के बाद CRPC की धारा 144 लगाई गई है। हिंदू सामाजिक संगठनों का मानना है कि जुमा मस्जिद का निर्माण मंदिर के स्थान पर किया गया है इसलिए 'तंबुला प्रश्न' अनुष्ठान के बाद 'अष्टमंगला प्रणाम' की तैयारियां शुरू हो गईं।

Mangaluru, | Police deployment at in Malali, Mangaluru as section 144 has been imposed within 500 meters from the worship place till 8 am of May 26th.



A Hindu temple-like architectural design was purportedly found underneath the Masjid on April 21.