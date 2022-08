Freebees मामले में भाजपा का पलटवार, दिल्ली मॉडल हुआ फेल, केजरीवाल लगा रहे झूठ की रेल

अरविंद केजरीवाल जी ने आज प्रेस कांफ्रेंस में ये बात कह दी कि मनरेगा की राशि में 25% की कटौती की गई है। जबकि इस योजना से गरीब, किसान, मजदूर को 100 दिन का काम मिलता है। ये अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कांफ्रेस में पहला झूठ बोला है।

गौरव भाटिया ने कहा कि 2021-22 में मनरेगा का जो बजट था वो 73 हजार करोड़ था। महामारी के कारण इस बजट को 25 हजार करोड़ रुपए बढ़ाकर 98 हजार करोड़ किया गया। जिस तरह से मनरेगा को प्रभावी बनाकर न केवल उसका बजट बढ़ाया, बल्कि ये सुनिश्चित भी किया गया कि एक-एक रुपया उसके खाते में सीधा पहुंचे और भ्रष्टाचार ना हो, उस मॉडल का नाम नरेन्द्र मोदी मॉडल है। अरविंद केजरीवाल जी आपने कैसे कह दिया कि मनरेगा के बजट में 25% की कटौती की गई है।

