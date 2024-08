IMA प्रमुख ने दिया सुझाव, क्यों न कन्या भ्रूण लिंग का पता लगाकर उसकी करें रक्षा

Fire broke out on the 9th floor of a building in Jaipur : राजधानी जयपुर के मुहाना थाना क्षेत्र में शुक्रवार सुबह एक रिहायशी इमारत की नौंवी मंजिल पर शार्ट सर्किट के कारण आग लग गई जिसके बाद इमारत से 20 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। घटना में कोई जनहानि नहीं हुई ना ही कोई जख्मी हुआ है। इस संबंध में कोई मामला दर्ज नहीं कराया गया है।