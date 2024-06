कंगना थप्पड़ विवाद : किसान संगठनों ने CISF महिला कांस्टेबल के समर्थन में निकाला मार्च

Farmer organizations took out a march in support of CISF women constable : भारतीय जनता पार्टी की नवनिर्वाचित सांसद कंगना रनौत को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) की एक महिला कांस्टेबल द्वारा कथित तौर पर थप्पड़ मारे जाने की घटना के संबंध में 3 सदस्‍यीय विशेष जांच दल का गठन किया गया है।

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। इस बीच मोहाली में संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा सहित कई किसान संगठनों ने सीआईएसएफ की कांस्टेबल कुलविंदर कौर के समर्थन में मार्च निकाला।

किसान नेताओं ने मांग की कि मामले की निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए और महिला कांस्टेबल के साथ कोई अन्याय नहीं होना चाहिए। उन्होंने मोहाली के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) संदीप गर्ग को एक ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें घटना की निष्पक्ष जांच की मांग की गई है।

मोहाली के पुलिस अधीक्षक हरबीर सिंह अटवाल ने बताया कि उनके नेतृत्व में तीन सदस्‍यीय एसआईटी का गठन किया गया है। अटवाल ने कहा, मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी और रिपोर्ट मोहाली के एसएसपी को सौंपी जाएगी। पुलिस ने बताया कि एसआईटी में एक महिला पुलिस अधिकारी भी शामिल होंगी।

मोहाली के गुरुद्वारा अम्ब साहिब से शुरू हुए मार्च के मद्देनजर पर्याप्त सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया था। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और यह पता लगाया जाना चाहिए कि इस घटना का कारण क्या था। उन्होंने कहा कि महिला कांस्टेबल के साथ कोई अन्याय नहीं होना चाहिए। किसान नेताओं ने पंजाब के लोगों के खिलाफ कथित भड़काऊ बयान देने के लिए रनौत पर भी निशाना साधा।

कौर किसानों के विरोध प्रदर्शन पर रनौत के रुख से नाराज थीं। हवाई अड्डों पर सुरक्षा प्रदान करने वाले सीआईएसएफ ने भी घटना की ‘कोर्ट ऑफ इंक्वायरी’ के आदेश दिए हैं। मोहाली पुलिस ने कौर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के लिए सजा) और 341 (गलत तरीके से रोकने की सजा) के तहत मामला दर्ज किया है। दोनों ही जमानती अपराध हैं।

कंगना ने गुरुवार को एक वीडियो संदेश में कहा था कि चंडीगढ़ हवाई अड्डे पर सुरक्षा जांच के दौरान सीआईएसएफ की एक कांस्टेबल ने उन्हें थप्पड़ मारा और उनके साथ दुर्व्यवहार किया। हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से निर्वाचित होने के दो दिन बाद यह घटना हुई थी।

कंगना ने कहा था, कांस्टेबल बगल से उनकी ओर आई तथा उसने मेरे चेहरे पर (थप्पड़) मारा और मुझे गालियां देनी शुरू कर दी। मैंने उससे पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया तो उसने कहा कि वह किसानों के विरोध प्रदर्शन का समर्थन करती है। नव निर्वाचित सांसद ने कहा था, मैं सुरक्षित हूं, लेकिन मेरी चिंता यह है कि पंजाब में आतंकवाद और उग्रवाद बढ़ रहा है...।

सोशल मीडिया पर वायरल एक अन्य वीडियो में घटना के बाद कांस्टेबल को लोगों से बात करते देखा गया था। कांस्टेबल को वीडियो में यह कहते सुना जा सकता है, कंगना ने (पहले) बयान दिया था कि किसान दिल्ली में इसलिए विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, क्योंकि उन्हें 100 या 200 रुपए का भुगतान किया गया था। उस समय, मेरी मां भी प्रदर्शनकारियों में शामिल थीं। (भाषा)

Edited By : Chetan Gour