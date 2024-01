अरविंद केजरीवाल को मिला चौथा समन, ED ने फिर पूछताछ को बुलाया, क्या करेंगे दिल्ली CM?

Investors gained crores of rupees from the market boom : बाजार की 4 दिनों की तेजी में निवेशकों की संपत्ति 6.88 लाख करोड़ रुपए बढ़ गई। शुक्रवार को सेंसेक्स 72,720.96 के अपने सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। इससे बीएसई पर सूचीबद्ध कंपनियों का बाजार पूंजीकरण 373.29 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड शिखर पर पहुंच गया है।