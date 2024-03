Delhi economic survey : दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय 2 साल में 22 प्रतिशत बढ़ी

नई दिल्ली। दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय 2 साल में 22 प्रतिशत बढ़कर चालू वित्त वर्ष में 4.61 लाख रुपए हो गई। शुक्रवार को पेश राज्य आर्थिक समीक्षा में यह जानकारी दी गई।

दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने विधानसभा में वित्त वर्ष 2023-24 की आर्थिक समीक्षा पेश करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार के सुचारू कामकाज में पैदा हुई बाधाओं के बावजूद इसकी प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि अगले वित्त वर्ष 2024-25 के लिए राज्य का बजट चार मार्च को विधानसभा में पेश किया जाएगा।

उन्होंने आर्थिक समीक्षा का ब्योरा देते हुए कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 में मौजूदा कीमतों पर दिल्ली का जीएसडीपी (सकल राज्य घरेलू उत्पाद) 11,07,746 करोड़ रुपए तक पहुंचने की संभावना है, जो 2022-23 की तुलना में 9.17 प्रतिशत अधिक है। वित्त वर्ष 2022-23 में दिल्ली की जीएसडीपी 10.14 लाख करोड़ रुपए थी।

