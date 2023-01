नए साल में दिल्ली-NCR में भूकंप के झटके, हरियाणा में था केंद्र

नेशनल सेंटर फॉर सेसमोलॉजी ने कहा, 'एक जनवरी, 2023 को 1:19 मिनट पर हरियाणा के झज्जर में पांच किलोमीटर गहराई वाला भूकंप आया जिसकी तीव्रता 3.8 रिक्टर स्केल थी।

of Magnitude:3.8, Occurred on 01-01-2023, 01:19:42 IST, Lat: 28.71 & Long: 76.62, Depth: 5 Km ,Location: 12km NNW of Jhajjar, Haryana for more information Download the BhooKamp App https://t.co/QVSUrTSmuX pic.twitter.com/SAgjRl6hNo