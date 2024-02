कासगंज में ट्रैक्टर ट्रॉली हादसे में मृतकों की संख्या 24 पहुंची, प्रधानमंत्री मोदी ने जताया गहरा दुख

Death toll in tractor trolley accident in Kasganj increased to 24 : कासगंज जिले के पटियाली थाना क्षेत्र में शनिवार सुबह गंगा स्नान करने जा रहे श्रद्धालुओं से भरी एक ट्रैक्टर-ट्रॉली पटियाली-दरियावगंज मार्ग पर एक पोखर में पलट गई, जिससे बच्चों और महिलाओं समेत 24 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर गहरा दुख जताते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर गहरा दुख जताते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। उत्‍तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने हादसे पर गहरा शोक प्रकट करते हुए मृतकों के परिजनों को दो-दो लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने का निर्देश दिया है।

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने भी घटना पर दुख जताया है। पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) शलभ माथुर ने शनिवार को बताया कि वह मंडलायुक्त के साथ मौके पर जा रहे हैं।

उन्‍होंने बताया कि ट्रैक्टर-ट्रॉली सवार श्रद्धालु एटा के जैथरा से कासगंज में गंगा स्नान करने जा रहे थे तभी पटियाली-दरियावगंज मार्ग पर अन्य वाहन को ओवरटेक करने के चक्कर में ट्रैक्टर-ट्रॉली का संतुलन बिगड़ गया। पहले उन्होंने बताया था कि इसके बाद ट्रैक्टर-ट्रॉली सात-आठ फुट गहरे दलदली तालाब में पलट गई जिससे सात बच्‍चे और आठ महिलाओं समेत 15 लोगों की मौत हो गई।

लगभग 15 से 20 घायल लोगों का अस्‍पताल में उपचार किया जा रहा था। बाद में माथुर ने कहा कि कुल 24 लोगों की मौत हो गई है। उन्‍होंने कहा कि जल्द पोस्टमार्टम कराकर शवों को परिजनों को सौंप दिया जाएगा।

पुलिस द्वारा जारी मृतकों की सूची के अनुसार, शकुंतला (70), ऊष्‍मा (24), मीरा (65), सपना (22), पुष्पा (45), शिवम (30), देवांशी (छह), सुनयना (10), सिद्धू (डेढ़ वर्ष), कुलदीप (सात), कार्तिक (चार), पायल (दो माह), लड्डू (तीन), संध्या (पांच) दीक्षा (19), गायत्री (52), श्‍यामलता (40), गुड्डी (75), शिवानी (25), मीरा (55), अंजलि (24) और ज्योति (24) की मौत हो गई। इसके अलावा दो अन्य की भी मौत हो गई।

मुख्यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने की आर्थिक सहायता की घोषणा : माथुर ने कहा कि मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को दो-दो लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। शुरुआती बचाव अभियान में शामिल स्थानीय निवासी प्रवीण कुमार ने बताया कि उन्होंने तालाब से 15 शव निकाले।

उन्होंने कहा, सड़क पर जो भी वाहन आ रहे थे, हमने उसके जरिए घायलों को अस्पताल पहुंचाया। मृतकों में ज्यादातर महिलाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय के एक्‍स अकाउंट पर मोदी ने कहा, हृदयविदारक! उत्तर प्रदेश के कासगंज में ट्रैक्टर ट्रॉली के तालाब में गिरने से हुआ हादसा दुख से भर देने वाला है।

इसमें जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति मेरी शोक-संवेदनाएं। प्रधानमंत्री ने कहा, इसके साथ ही मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार की निगरानी में स्थानीय प्रशासन पीड़ितों की हरसंभव मदद में जुटा है।

मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने जताया दुख : वहीं मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने सोशल मीडिया मंच एक्‍स पर अपने शोक संदेश में कहा, जनपद कासगंज में सड़क दुर्घटना में हुई जनहानि अत्यंत हृदय विदारक है। मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं। उन्होंने कहा, जिला प्रशासन के अधिकारियों को सभी घायलों के समुचित निःशुल्क उपचार के निर्देश दिए गए हैं। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को शांति तथा घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें।

अखिलेश यादव ने हादसे को बताया बेहद दुखद : समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्‍स पर कहा, अत्यंत दुःखद! कासगंज में गंगा स्नान कर लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रैक्टर ट्रॉली के तालाब में पलटने से बड़ी संख्या में लोगों के हताहत होने की ख़बर, बेहद दुखद है। उन्होंने कहा, (प्रशासन) राहत बचाव का कार्य तेज कर लोगों का जीवन बचाए। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। मृतकों के परिजनों को उचित मुआवजा दे सरकार।

बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने एक्‍स पर कहा कि कासगंज में ट्रैक्टर-ट्राली के तालाब में पलट जाने से श्रद्धालुओं की मौत होने तथा अन्य कई लोगों के घायल होने की खबर अति-दुःखद। उन्होंने कहा, शोक संतप्त परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदना। सरकार पीड़ित परिवारों की यथाशीघ्र हर संभव मदद ज़रूर करे। (भाषा)

